"Certains jeunes ont peur de dire qu'ils sont musulmans" Latifa Ibn Ziaten en Dordogne

Latifa Ibn Ziaten est en Dordogne ce mardi 10 décembre. La mère de la première victime assassinée par Mohammed Merah en 2012 à Toulouse donne une conférence sur la laïcité à la médiathèque Pierre Fanlac, organisée par l'Unité éducative en milieu ouvert. Latifa Ibn Ziaten intervient auprès des jeunes pour faire de la prévention et lutter contre la radicalisation. Elle livre son témoignage de mère et un plaidoyer pour le vivre ensemble.

Latifa Ibn Ziaten, fondatrice de l'association Imad pour la jeuness et la paix, sur France Bleu Périgord

Après l'attaque contre la mosquée de Bayonne le 28 octobre dernier, la fondatrice de l'association Imad pour la jeunesse et pour la paix considère qu'il y a une stigmatisation des musulmans en France. Latifa Ibn Ziaten, invité ce mardi matin sur France Bleu Périgord, estime que de nombreux amalgames sont faits sur l'Islam. Elle rencontre des jeunes qui disent "avoir peur de dire qu'ils sont musulmans parce que l'Islam aujourd'hui fait peur alors que c'est une religion comme une autre".

On est musulman par sa foi mais on est français à part entière. Moi, je me sens française, ma foie est personnelle