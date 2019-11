"Certains maires ne veulent pas que notre camion s'installe sur leur commune" Didier Lourdou

Alors que débute la semaine prochaine la 35e campagne des Restos du Cœur, l'association dans le Gard vient d'inaugurer trois nouveaux camions.

Nîmes, France

Trois nouveaux camions, neufs, pour les Restos du Cœur du Gard. Trois nouveaux camions dont deux pour alimenter les centres, et le troisième plus adapté à la distribution : de quoi transporter une centaine de repas avec, de plus, une chambre froide. Trois camions pour couvrir notamment le sud du département (Garons, Aubord et Beauvoisin).

Des maires refusent d’accueillir le camion itinérant des Resto

Dans le Gard plusieurs maires ont refusé que le camion des Resto s’installe sur leur commune, c'est le cas de Saint-Gilles ou encore Vauvert selon Didier Lourdou.

Hausse 15% des bénéficiaires

La 35e campagne des Restos commence le 27 novembre, mardi prochain. "Il y aura plus de bénéficiaires" assure Didier Lourdou, il devrait y avoir une hausse de plus 15% de fréquentation.