"Certains ne respectent pas le confinement par défi", regrette le délégué Grand Ouest d'Alliance Police

Avec ce nouveau confinement, plus léger que le précédent, il y a plus de gens dehors. Pour la police, c'est une difficulté supplémentaire dans son application analyse Maxime Mettot, délégué régional du syndicat Alliance Police.

Il suffit de se promener dans les rues pour s'en rendre compte, celle-ci sont bien plus fréquentée qu'au dernier confinement, au printemps. Les cours sont toujours assurés en présentiel, et de nombreux salariés continuent d'aller travailler.

Pour Maxime Mettot, délégué régional du syndicat de police Alliance, cela complique le quotidien des policiers.

Des contrôles à moyens constants

"Cela a forcément des conséquences sur les autres missions, d'autant plus qu'en ce moment nous sommes en 'alerte attentat', nous devons surveiller les lieux de cultes notamment", commence-t-il.

"D'un autre côté, avec la fermeture des magasins, nous sommes moins appelés pour des vols ou des rixes par exemple, cela nous libère de certaines contraintes", poursuit-il.

La tentation de sortir

"La majeure partie de la population respecte le confinement, mais une partie ne le fais pas, par insouciance ou _par défi_. Finalement, tout le monde a une raison de sortir, il suffit de remplir un papier. Je pense qu'une partie des gens s'ennuient, et prend l'habitude d'aller chercher du pain, le matin, des piles à midi et une tranche de pâtée le soir", le délégué régional du syndicat Alliance police.

"La population est dans un stress permanent à cause du virus, donc subir des contrôles de police cela peut créer des tensions", explique Maxime Mettot.

Défense de la loi dite de Sécurité globale

Ce mardi, les députés vont se pencher sur la proposition de loi dite de "sécurité globale", le texte porté par la majorité prévoit d'interdire la diffusion de vidéos ou d'image où l'on peut reconnaître le visage de policiers ou de gendarmes. Une mesure destinée à protéger les forces de l'ordre des menaces de cyberharcèlement ou de menaces en ligne.

Le texte fait polémique, car beaucoup d'associations et d'avocats estiment qu'il empêcherait de signaler des bavures ou violences policières.

Par le passé, et notamment pendant le mouvement des gilets jaunes, de nombreuses vidéos de violences policières avaient fait surface sur les réseaux sociaux, certaines menant à des condamnations de policiers.

Pour Maxime Mettot, du syndicat Alliance, il ne s'agit que de protéger les policiers. "Le drame de Magnanville montre qu'il faut protéger les collègues. Des policiers sont attaqués en allant faire des courses parfois. Eux aussi ont le droit à la liberté et la tranquillité"

"_On peut continuer à filmer les policiers, ce qui sera interdit, c'est la diffusion. Si vous filmez une bavure et que vous la transmettez au procureur de la République, rien ne vous empêche de le fair_e", conclut le syndicaliste.