Certains riverains de la plage du Prophète à Marseille dénoncent les nuisances sonores et les incivilités la nuit

Marseille 13, Marseille, France

Pour certains riverains de la plage du Prophète, les nuits estivales sont devenues un enfer. Ces habitants se plaignent des nuisances sonores et des incivilités la nuit en raison notamment des fêtes, le soir sur la plage. Ces riverains se plaignent de retrouver des morceaux de verre et autres déchets le matin lorsqu'ils viennent se baigner. Certains soir d'été, il y aurait plus de 1000 personnes sur cette plage située sur la Corniche et accessible par les rochers. Didier Réault, l'adjoint au maire de Marseille chargé de la mer et du littoral reconnait le problème. "C'est hallucinant ce que l'on retrouve sur les plages le matin et c'est l'une des raisons de la pollution des eaux de baignade lorsque nous faisons les analyses à 6h du matin. Il y a des barbecues, des fêtes, des soirées pizza, de la drogue, des altercations et des bagarres". Pour lui, "les plages la nuit à Marseille sont une vraie difficulté de la gestion de l'espace publique et lorsque nous pouvons interdire l'accès la nuit comme aux Catalans, nous le faisons. Ailleurs, nous faisons comme nous pouvons" .

Impossible de fermer cette plage la nuit comme c'est le cas aux Catalans

La plage des Catalans est la seule plage de Marseille qui ferme, tous les étés, entre 20 heures et 8 heures et demi. Cela fait des années que la mairie prend un arrêté en ce sens pour assurer la tranquillité des riverains tout proches qui se plaignent du bruit et des incivilités. Et pourtant, la loi littoral ne permet pas de fermer des plages et régulièrement cette fermeture la nuit aux Catalans est attaquée par des associations de défense du littoral (l'arrête est l'objet d'une bataille juridique). Il y a quelques années, la maire de secteur Sabine Bernasconi a tenté de faire fermer la plage des prophètes la nuit, sans succès. Le préfet a refusé cette fermeture en raison de la loi littoral qui permet l'accès des plages à tous.