"Certains vergers ont subi cette année" : la récolte de mirabelles s'annonce mitigée en Haute-Saône

C'est la période de récolte des mirabelles en Haute-Saône. Elles sont de retour en ce début du mois d'août. Dans le verger de Francis Boissenet, sur la petite commune de Georfans, les arbres sont bien chargés : "L'année devrait être bonne. On a eu du soleil et de la pluie, s'exclame le producteur, qui espère entre 700 et 800 kilos de petites billes jaunes. Le fruit a bien muri et est très bon." Cet ancien agriculteurs possède une trentaine de mirabelliers de Lorraine et de Franche-Comté. Les fruits des seconds sont légèrement plus petits.

Une disparité entre les vergers

La situation est différente pour d'autres propriétaires. Le syndicat des producteurs des coteaux de Villersexel en regroupe une cinquantaine, en Haute-Saône et dans le Doubs. "Chez moi à Fallon, c'est plus que moyen, explique Jean-Paul Blandin, le président. Certains vergers ont subi cette année à la floraison, avec un peu de gel et surtout les fleurs ont coulé. C'est-à-dire que la pluie a fait disparaitre la pollinisation."

Cette disparité peut s'expliquer par l'emplacement et l'orientation des arbres : "Soit le verger est protégé naturellement par un rayonnement solaire qui lui permet d'emmagasiner de l'énergie, ou alors il y a une forêt qui protège les arbres", continue Jean-Paul Blandin.

Tous les vergers ne sont pas remplis de mirabelles, comme celui-ci à Georfans. © Radio France - Raphaël Aubry

Une récolte mitigée donc pou l'instant, mais "loin d'être catastrophique", selon les deux producteurs. En 2022, la quantités était très faible avec des arbres sans aucune mirabelles, notamment en raison de la sécheresse. Le syndicat doit tout même renoncé à son marché organisé habituellement en août, faute de quantité.