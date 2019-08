Ces agriculteurs alsaciens qui font une croix sur leurs vacances d'été

Bas-Rhin, France

Pas facile pour l'agriculteur Paul Fritsch à Meistratzheim de se souvenir à quand remontent ses dernières vacances. "Cela doit faire dix ans, sinon plus", déclare le paysan les sourcils froncés. Pour lui, c'est devenu trop compliqué de poser des dates pour partir. "Le climat change, une fois on démarre le blé fin juin, comme l'an dernier. Cette année c'est mi-juillet. Comment voulez-vous programmer des vacances ?"

Comment on fait pour changer d'air ? On sort et on va pique-niquer. Ça nous suffit" Marie-Paule Boehler

Marie-Paule Boehler, salariée agricole à Uttenheim, n'a pas pris de congé non plus "depuis un moment". "On s'est octroyé trois jours l'été dernier, dans le Jura. Sinon on prend très peu de vacances. Si on part, c'est pour notre formation, pour notre projet futur." Cette maman travaille effectivement depuis trois ans avec son mari pour monter un élevage caprin, et une activité de transformation. Du coup, les prochaines vacances, ce n'est vraiment pas d'actualité. "Pas prévu avant une dizaine d'années", confirme Marie-Paule Boehler.

Une "aide au répit"

Pourtant, il existe des dispositifs pour encourager les agriculteurs à déconnecter. Il y a par exemple le service de remplacement. Mais Marie-Paule Boehler et Paul Fritsch ont du mal à confier leurs exploitations. "Je préfère faire le travail moi-même, comme ça je sûre qu'il n'y a pas de soucis après", explique Marie-Paule Boehler. "Et puis ça a un coût", ajoute-t-elle.

Effectivement, le service de remplacement coûte 150 euros. Mais la Mutualité sociale agricole a lancé il y a trois ans une "Aide au répit". C'est un service gratuit, en partenariat avec le service de remplacement. Il propose aux agriculteurs de prendre un remplaçant et quelques jours de vacances. "C'est compliqué de les convaincre de faire une pause, concède David Herrscher, le président de la MSA d'Alsace. On sème depuis trois ans, il faut un peu de temps avant de récolter. Les gens commencent à comprendre que cela peut leur faire du bien."

Pour souscrire à une aide au répit, il faut prendre contact avec une conseillère sociale. L'an dernier, une trentaine d'agriculteurs en avaient bénéficié dans le Bas-Rhin.