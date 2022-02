Ces aides à domicile de la Somme au casting de "Debout les Femmes" espèrent un César

Le film "Debout les Femmes", réalisé par le député insoumis de la Somme François Ruffin et par Gilles Perret est en lice pour le César du meilleur documentaire. La cérémonie a lieu ce vendredi et deux aides à domiciles samariennes du casting espèrent une récompense.

Aura t-il un deuxième César ce vendredi soir ? Cinq ans après "Merci Patron", François Ruffin est à nouveau en lice pour la cérémonie des récompenses du cinéma français. "Debout les Femmes", réalisé par le député insoumis de la Somme et Gilles Perret raconte le quotidien des auxiliaires de vie et il est nommé dans la catégorie meilleur documentaire.

C'est pas avec 900 euros qu'on peut vivre dignement.

Plusieurs aides à domicile de la Somme qui apparaissent au casting rêvent de ce César. Pour Annie Queneuille, désormais à la retraite et qui a travaillé pendant 30 ans comme auxiliaire de vie, participer à cette aventure a été "un honneur. Parce que on est vraiment invisibles. Même pour Monsieur Macron. On l'a rencontré il y a trois mois quand il est venu à Amiens, il ne savait pas trop ce qu'était une auxiliaire de vie. Il nous a presque dit que nous étions des saintes. Mais quand on est des saintes, on fait ça bénévolement. Nous, on aime notre métier mais on a besoin d'un salaire. C'est pas avec 900 euros que l'on peut vivre dignement."

Annie Queneuille, auxiliaire de vie à la retraite et au casting de "Debout les Femmes"

Pour Annie Queneuille, le film "Debout les Femmes", sorti en octobre dernier permet de faire comprendre au grand public "la réalité d'un métier qui est essentiel. On va faire une petite prière pour que ce film ait le César. Pour nous ce serait une grande récompense. On aura peut-être pas plus après, mais au moins c'est un pas."

Pour Sylvie Dufossé, "Debout les Femmes" a déjà offert une forte visibilité aux auxiliaires de vie