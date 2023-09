Ces Amiénois partent en camion pour acheminer du matériel au Maroc pour les sinistrés du séisme

Les camionnettes sont stationnées en plein centre-ville d'Amiens, rue Allart, devant l'hôtel Marotte. C'est le camp de base de François Claes et de ses proches qui n'ont eu besoin que de quelques heures pour mettre sur pied une collecte de matériel qu'ils vont eux mêmes acheminer jusqu'au Maroc, pour aider les sinistrés du séisme survenu vendredi dernier dans le sud du pays.

Ce quinquagénaire a été très touché par la catastrophe. "C'est mon deuxième pays, j'y vais depuis que j'ai 18 ans, j'ai énormément d'amis marocains. Je me suis réveillé lundi en me disant, j'y vais !" Et il va y aller avec cinq autres personnes qui vont se relayer au volant de trois camionnettes. "On en recherche encore une donc avis à celles et ceux qui peuvent nous aider." Le convoi partira dans la nuit de samedi à dimanche pour arriver à Marrakech lundi.

Un troisième camion recherché

D'ici là, la collecte de duvets, draps, vêtements chauds se poursuit. "Les gens sont très généreux, ça se remplit bien", observe François Claes qui assure que "tout le matériel sera livré directement aux victimes." Une fois sur place, le convoi amiénois sera accompagné par des guides de montagnes pour rallier les villages touchés avec des ânes et des mules.

Si vous souhaitez participer à la collecte, elle est ouverte jusqu'à samedi (9h-22h), rue Allart, dans le centre-ville d'Amiens. Vous pouvez joindre François Claes au 06 35 88 44 71 si vous possédez une camionnette et si vous pouvez vous joindre au convoi.