Le penalty d'Antoine Griezmann, la course folle de Kylian Mbappé... On se souviendra longtemps de ce 15 juillet 2018 et de cette finale en Russie face à la Croatie. C'était il y a un mois déjà. Des moments désormais sérigraphiés en or 24 carats sur des assiettes en porcelaine fine de Limoges.

"On avait une collection foot dans les cartons depuis le lancement de Maison Fragile il y a un an et demi. Mais on ne comprenait pas vraiment le lien au foot, c'était trop abstrait. Et puis finalement, une personne qui travaille avec nous, Johanna, a eu cette idée et je lui ai dit que c'était absolument génial", explique la fondatrice de Maison Fragile Mary Castel, arrière-petite-fille d'un fabricant de porcelaine de Limoges qui a relancé la tradition familiale.

Les footballeurs font du Made in France avec amour, nous aussi"

Maison Fragile travaille avec un collectif d'artisans limougeauds. Des manufactures qui possèdent toutes le label entreprises du patrimoine vivant : _"_Ces artisans ont su rebondir très vite pour faire le prototype et offrir cette création. Je n'aurais jamais pu le faire s'il fallait attendre douze semaines pour pouvoir les produire."

Pour Mary Castel, "c'était une évidence de rendre hommage à cette équipe. Les footballeurs de l'Equipe de France font du Made in France avec amour, nous aussi."

But de Mbappé ! - Capture d'écran Maison Fragile.

"On a réussi à allier foot et gastronomie"

Cette "constellation de la victoire", c'est le nom de la collection est une édition limitée : 500 exemplaires au total et très vite des retours positifs : "Que ce soit de la part des amoureux de gastronomie ou des amoureux de football. Pour une fois, on a réussi à allier foot et gastronomie. C'est très gratifiant parce que moi j'ai deux garçons et ils me regardent enfin avec amour", sourit la fondatrice de Maison Fragile.

Des exemplaires (55 euros l'assiette) de cette édition limitée sont toujours disponibles à la vente sur le site maisonfragile.com