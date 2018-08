Haute-Vienne, France

Claude Gentil a 78 ans mais elle déborde d'énergie , le secours populaire pour elle c'est toute une vie. Dés son enfance à l'âge de 5 ans elle a été recueillie dans un orphelinat du secours populaire. C'était en 1945 son père un résistant communiste ayant été fusillé pendant la guerre. Avec ce passé, forcément dés qu'elle a pris sa retraite elle s'est totalement impliquée dans l'association "Jusqu'à l'année dernière j'y allais tous les jours" raconte t-elle mais même si aujourd'hui elle prétend lever le pied Claude continue à faire partie des bénévoles les plus actives.

Venir en aide aux autres, un combat de tous les jours pour Claude

Dés qu'il faut accompagner des enfants lors d'une sortie par exemple dans le cadre de l'opération "Pour que l'été n'oublie personne" l'association sait qu'elle peut compter sur la présence de Claude Gentil. "Ce que j'aime c'est écouter les gens qui sont dans la détresse, essayer de les aider comme on peut ... même si on ne peut pas tout" explique t-elle.

14 ans de retraite au service du secours populaire de la Haute-Vienne : une retraite heureuse pour Claude Copier

"Quand on voit des personnes âgées pleurer car elles sont obligées de nous demander de l'aide" ça me démolit conclut Claude mais ça ne l'empêche pas de continuer à avancer car pour elle le plaisir c'est de s'occuper le plus longtemps possible des autres.