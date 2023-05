Ces Britanniques du Limousin ont tout préparé pour suivre le couronnement de Charles III

C'est jour de fête, ce samedi, pour Frances et James. Les deux retraités britannique ont hissé le drapeau du Royaume-Uni devant leur maison pour le couronnement de Charles III. C'est d'ailleurs la seule maison décorée que vous verrez ce samedi à Châteauponsac. Le couple vit dans cette petite commune de Haute-Vienne depuis bientôt 24 ans.

Moment historique

Les deux britanniques ont tenu à suivre la cérémonie de A à Z depuis le Limousin. Dans leur petit salon, la télévision est allumée, branchée sur la chaîne anglaise BBC, qui filme en direct la cérémonie. Le couple est installé sur leur canapé en cuir, scotché à la télé. "Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça !, se réjouit Frances. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une cérémonie comme celle-ci, nous on en a vu deux." Frances avait six ans lors du couronnement d'Elisabeth II en 1953. Aujourd'hui est donc un moment historique pour James, son mari, 84 ans. "Je suis très heureux d'assister à ce couronnement 70 ans plus tard, confie-t-il. Je n'étais qu'un petit garçon pour le premier couronnement. Nous n'avions pas de télévision, donc nous ne pouvions pas le voir comme maintenant. Nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir y assister de cette façon. C'est une merveilleuse cérémonie."

"On n'oublie pas ce jour-là : le 6 mai 2023 !"

Une longue cérémonie, de plusieurs heures, accompagnée de chants et de discours, jusqu'au couronnement du Roi. "Et à la fin, quand on regarde le Roi, on voit sur son visage que c'est émouvant pour lui aussi", ajoute Frances. "On n'oublie pas ce jour-là : le 6 mai 2023 !"

La britannique espère que Charles III sera un bon Roi. "Une page se tourne, c'est une nouvelle ère." Maintenant, elle n'a qu'une chose à dire : "God save our greatest King !" (Que Dieu protège notre plus grand Roi).