Ces charpentiers nord-isérois ont construit un théâtre flottant à Lyon, une première en France

Ils ont participé à une première en France : la construction d'un théâtre flottant sur le Rhône à Lyon. Un véritable défi pour l'équipe de FD Charpentes , une entreprise installée sur les hauteurs de Saint-Savin en Nord-Isère. Elle a été choisie par la compagnie porteuse du projet car elle maîtrise le CLT, une ossature en bois très résistante et qui peut rester apparente. Les travaux du théâtre L'Île Ô ont démarré en janvier 2021, il ouvre désormais ses portes au public, essentiellement des enfants pour de l'éveil au théâtre.

Plus d'un an d'études avant de construire

Si un tel bâtiment a pu s'installer sous le pont Gallieni à Lyon, c'est parce que la compagnie a remporté un appel à projet des Voies Navigables de France. Restez aux artisans de trouver les techniques pour relever le défi d'une construction sur site et donc déjà sur l'eau.

La structure, majoritairement en bois, est installée sur un flotteur en béton de plus de 500 tonnes. - ILEO

"On a eu une grosse année et demi d'études" souligne Léopold Durand, gérant de FD Charpentes. "Après sur la structure bois, le chantier été réalisé en un mois et demi mais c'était un gros, gros, travail d'études parce que pour toutes les entreprises, c'était complètement innovant. Beaucoup de personnes ne croyaient pas qu'on puisse arriver au bout."

"On a dû un petit peu innover, inventer et réfléchir sur d'autres méthodes"

Des gradins à la toiture en passant par les murs et les gradins du théâtre, tout est en bois alors l'entreprise du Nord-Isère s'est retrouvée au coeur du chantier. Le théâtre mesure 40m de long sur 12m de large, installé sur un "flotteur béton de plus de 500 tonnes, ça ne bouge pas du tout mais on n'est pas de niveau !" Les charpentiers ont dû travailler sur ce flotteur déjà posé sur le Rhône, ce qui a donné quelques sueurs froides à Léopold Durand et son équipe. "J'avais cette image de : comment on va faire pour construire sur de l'eau ? Là on a laissé le fil à plomb et le niveau dans le camion. On a dû un petit peu innover, inventer et réfléchir sur d'autres méthodes. Ce sont que des équerrages et des parallèles, le laser et le niveau, on oublie !"

FD Charpentes a non seulement construit la structure en bois, mais aussi les gradins du théâtre. - ILEO

Le défi est donc relevé et c'est une vraie fierté pour l'équipe d'avoir travaillé sur un lieu culturel, mais aussi un lieu symbole d'innovation pour la filière bois. "Il faut que ça soit un coup de projecteur pour les jeunes qui arrivent" estime Léopold Durand car dans le marché du bois, "il y a beaucoup de choses à innover, à réfléchir. Il faut se dire qu'il y a 1.000 ans quand on a construit les cathédrales, c'était de l'innovation et aujourd'hui il faut que nous aussi, en tant que compagnons, on développe cela et qu'on garde ce côté innovant pour attirer des jeunes."