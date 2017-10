Ces commerçants qui vivent au rythme de France Bleu Périgord

Dans les boucheries, les boulangeries, les cafés et même chez les toiletteurs pour chiens, France Bleu Périgord résonne dans de nombreux commerces à Mussidan mais aussi partout en Dordogne.

C'est le premier réflexe de Bertrand à la boucherie Laguillon de Mussidan, allumer sa radio. Le rideau de fer n'est pas encore levé mais l'artisan écoute France Bleu Périgord depuis plusieurs heures déjà. Comme lui, de nombreux commerçants en Dordogne vivent au rythme de leur radio 100% périgourdine.

Voilà dix ans que Bertrand, qui va lui aussi fêter ses 35 ans ces prochains jours, a ouvert sa boutique. "Dès que j'arrive à 5h du matin et jusqu'à la fermeture du magasin, la radio est toujours allumée dans le magasin. J'aime beaucoup entendre l'actualité locale, savoir ce qu'il se passe autour de chez moi. Je m'intéresse aussi aux émissions de cuisine, ça me donne des idées pour de futures recettes" explique le boucher. Ensuite, c'est avec ses clients que Bertrand discute de ce qu'il a entendu à la radio.

Informations, jeux et émissions

Pour les commerçants périgourdins, difficile de dire ce qui leur plait le plus. Entre les informations locales, les jeux et les émissions, leurs coeurs balancent.

Karine écoute tous les jours les informations dans son salon de toilettage pour chiens © Radio France - Manon Derdevet

Pour Karine, toiletteuse pour chiens à Mussidan, c'est avant tout le jeu de 11h qui lui plait. Dès qu'elle le peut, elle écoute le jeu et participe même parfois. "Ce que j'aime chez France Bleu Périgord c'est que c'est une radio conviviale et gaie. On apprend à découvrir notre département. Il y a du sérieux mais on peut aussi rigoler parfois. C'est une vraie radio de proximité" explique Karine.

Et comme Bertrand et beaucoup d'autres commerçants périgourdins, Karine ne changerait de station sous aucun prétexte.