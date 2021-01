Ces communes berrichonnes qui gagnent des habitants

Les chiffres du dernier recensement de l'Insee, dévoilés cette semaine, sont implacables : le Berry continue à se dépeupler. Il a perdu près de 3% de sa population entre 2013 et 2018. Certaines communes, pourtant, affichent une belle santé démographique. C'est le cas notamment de Méreau, qui a gagné plus de 300 habitants de 2008 à 2018. Collée à Vierzon, le long de l'A20, la commune est idéalement placée. Sa zone industrielle fait travailler 250 personnes. Ses habitants louent son calme. "C'est une commune sans histoires, il n'y a que des pavillons avec jardin", explique Karine. Selon elle, la trentaine de caméras de vidéosurveillance installées sur la voie publique éloignent les incivilités. "C'est le St-Tropez du Cher, ajoute Marie-Christine, arrivée là dans les années 90, tout le monde veut vivre ici !"

Des rues propres, une commune sans histoires, voilà ce qui fait, aux dires de ses habitants, le charme de Méreau © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des nouveaux arrivants en quête de tranquillité

Le Poinçonnet, commune de l'agglomération de Châteauroux, a elle aussi vu croître sa population de quelques dizaines d'habitants depuis 2008. "Ça n’est pas une marée humaine", dit en souriant la maire Danielle Dupré-Ségot. Mais les maisons en vente partent tout de suite et des constructions sont en projet. Selon l'élue, les nouveaux arrivants cherchent la tranquillité, la proximité de la forêt et l'animation culturelle offertes par la ville. Dans beaucoup d'agglomérations, on observe que la ville-centre perd des habitants au profit de sa périphérie. En ce qui concerne Châteauroux et Le Poinçonnet, Danielle Dupré-Ségot tient à nuancer : "ça marche dans les deux sens, on a certes des Castelroussins qui viennent s'installer ici mais aussi des gens de chez nous qui vont habiter là-bas. Et puis il y a des gens d'autres départements qui emménagent au Poinçonnet pour des raisons de mobilité professionnelle ou pour un rapprochement familial".