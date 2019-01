Ces communes en Mayenne qui vont sortir des zones blanches

Mayenne, France

Chérancé, Saint-Quentin-les-Anges, Couesmes-Vaucé, Le Pas, La Boissière, La Selle-Craonnaise, Préaux, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Mars-sur-Colmont, Saint-Martin-du-Limet. Aujourd'hui, ces communes mayennaises sont dans ces fameuses "zones blanches", ces zones où le réseau téléphonique ne passe pas.

Mais ça va changer pour ces 10 communes mayennaises, qui sont toutes concernées par le plan signé en 2018 entre le Gouvernement, l'Arcep (l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) les opérateurs mobiles et les collectivités locales. D'ici fin 2020 au plus tard, des antennes relais doivent être implantées à proximité de ces communes. Ces communes font donc partie des premiers sites concernés, désignés par le Gouvernement mi-janvier à l'issue d'un point d'étape avec tous les acteurs de ce plan. A terme, 10 000 communes sortiront des zones blanches.