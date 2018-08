Gimel-les-Cascades, Corrèze,

C'est l'exemple type des entreprises méconnues. Monteil est installée sur la petite commune de Gimel-les-Cascades, à côté de l'ancienne gare. Et elle existe depuis très longtemps. "C'est mon grand-père qui a racheté après la guerre l'entreprise Morel, qui existait depuis avant la guerre" raconte Olivier Monteil, qui conduit l'entreprise désormais avec son frère Michel. C'est donc la troisième génération de Monteil qui fabrique là les fameux paillons.

Des paillons corréziens même au Japon

Elle est peu connue du grand public mais elle l'est en revanche très bien dans le monde du fromage. Il faut dire que ses clients sont la quasi totalité des producteurs de fromages qui demandent un affinage en cave. "Nous vendons nos paillons pour le Brie de Meaux et de Melun, le Saint-Nectaire, les chèvres, le Saint-Marcellin et plein d'autres." Et pas qu'en France puisque Monteil expédie dans toute l'Europe et jusqu'aux Etats-Unis. "Il savoir aussi que nos paillons sont vendus à des fromagers, qui mettent leurs fromages dessus et il y a des fromages qui partent en avion et nos paillons se retrouvent donc indirectement même au japon." Monteil fabrique également d'autres produits comme les paillons pour bouteilles de vin qui entourent de plus en plus de grands crus français mais aussi italiens.

La pasteurisation de la paille

Monteil transforme chaque année entre 300 et 400 tonnes de paille de seigle, en grande partie en paillons de différentes dimensions. © Radio France - Philippe Graziani

Son succès Monteil le doit à son savoir-faire et à sa paille de seigle, une variété de pays, qui peut faire deux mètres de hauteur. "Nous travaillons en circuit fermé. Nous récupérons la graine que l'on redonne aux agriculteurs qui cultivent localement le seigle pour nous." L'entreprise a également développé un procédé de pasteurisation qui permet de garantir l'absence de germes, comme la listéria, sur ses paillons. Sans doute tout cela à contribuer à pérenniser cette production ancestrale. De fait Monteil est le dernier producteur de paillons en France. "Et je crois même eu Europe" conclut Olivier Monteil.