Ces habitants de Dordogne retrouvent la cérémonie des vœux après trois ans d'arrêt "le covid a tout changé"

C'est un évènement attendu pour certains, peut-être encore plus cette année car cela fait trois ans qu'il n'a plus lieu. La cérémonie des vœux revient dans certaines communes de Dordogne. A Lacropte, la salle polyvalente était pleine pour ce grand retour. Une centaine d'habitants ont répondu à l'invitation de la mairie.

ⓘ Publicité

loading

"On se fait la bise ou pas ?"

En arrivant, ce samedi matin, le parking est déjà rempli de voitures. C'est la maire, Claudine Faure, qui ouvre la porte et salue les habitants "c'est normal, j'ai toujours fait ça, je les accueille". On se sert la main, on se fait la bise parfois, c'est presque un retour à la normal très apprécié pour Claudette "le covid a tout changé dans nos têtes, moi j'ai perdu ma maman avec l'épidémie et puis ça nous a éloigné les uns des autres". Parmi la centaine de personnes réunies, elle reconnaît son voisin, son cousin éloigné et une autre habitante qui lui demande avant de s'approcher "on se fait la bise alors ou pas ?", c'est un grand oui pour Claudette qui porte son plus beau rouge à lèvres.

Ici, ils ne sont que trois à porter le masque dont Elisabeth qui tousse un peu "ce n'est pas le covid" s'empresse-t-elle de préciser, cette habitante voulait être là mais en prenant des précautions. Danielle et Joël ont mis du temps à reprendre une vie normale et leurs activités. Ils ne portent plus le masque "ah non, c'est fini, on n'en veut plus" s'exclame Danielle "On va pouvoir sortir et bouger. Avant on hésitait à se mélanger avec tout le monde".

De nouveaux arrivants depuis la crise sanitaire

Dans la salle polyvalente, toutes les chaises sont occupées sauf celles du premier rang, comme toujours, pour écouter la maire de Lacropte qui prend le micro "Comme cela fait trois ans qu'il n'y a pas eu de cérémonie, il faut compter environ 1h30 à 2 heures de discours" plaisante-t-elle. Tous les conseillers municipaux et les élus du territoire sont à ses côtés. Cette cérémonie des vœux est l'occasion pour Claudine Faure de faire le point à l'oral sur les travaux réalisés dans cette salle,, sur les projets à venir et sur la vie de cette commune au sud de Périgueux. La maire termine son discours en rappelant la chance d'habiter ici avec tout ce qu'il se passe dans le monde.

loading

Marie-Antoinette écoute attentivement et jette des coups d'œil à droite et à gauche "je ne connais même pas la moitié des gens qui sont là. Il y a des jeunes qui ont grandi et que je n'avais pas vu depuis un moment et puis il y a les nouveaux arrivants". Avec les différents confinements, des gens sont arrivés de Toulouse et de région parisienne explique la maire, Claudine Faure, "pratiquement toutes les maisons en vente, même les cabanes ont été vendues" .