Ces jeunes footballeurs de l'Entente guérétoise entraînent des enfants en situation de handicap

"Allez allez, avance un peu, ouais, but ! Un point pour ton équipe !" Mercredi matin huit jeunes footballeurs creusois ont entraîné d'autres jeunes porteurs de handicap. Ils animent mercredi et jeudi des ateliers sportifs au stade Léo Lagrange à Guéret (Creuse) pour douze enfants qui ont des déficiences mentales. L'institut médico-éducatif de Grancher (IME) a noué un partenariat avec l'Entente sportive guérétoise.

C'est beau de les voir s'épanouir

L'objectif est triple : inciter les jeunes U16 du club à devenir entraîneurs, les sensibiliser au handicap, et développer l'inclusion par le sport. "On est dans notre rôle éducatif par rapport au projet du club, l'ouverture d'esprit et la solidarité, explique Vincent, éducateur des U16. On a aussi l'objectif de faire naître des vocations d'éducateurs pour nos jeunes."

Imanol, jeune footballeur licencié au club, aimerait devenir préparateur physique : "J'envisage d'aller dans cette branche des personnes en difficulté. C'est beau de les voir s'épanouir dans notre passion qu'est le foot. Je pense qu'il faut plus de rencontres dans ce genre, c'est bénéfique pour tout le monde."

Ouvrir le foot au monde du handicap

Le foot permet d'améliorer la motricité des enfants qui ont des déficiences mentales. "Il y a aussi l'aspect social, l'échange, l'écoute", note Fabien Aubrun, éducateur sportif à l'IME de Grancher. "C'est intéressant car nos jeunes accèdent à une pratique à laquelle ils n'ont pas accès d'habitude." Jéréméy, 13 ans, a marqué plusieurs buts : "J'écoute les consignes et ce qu'il faut faire et tout"

Ces entraînements sont une sorte de test, la première étape d'une belle aventure espère Fabien Aubrun : "On aimerait consolider ce partenariat pour proposer à la rentrée prochaine ce genre de séances pour tous les groupes de l'IME, qui accompagne des jeunes jusqu'à 21 ans." Une section sport adaptée football à l'Entente sportive guérétoise est envisagée pour rendre accessible la discipline au handicap.

Une prochaine rencontre est prévue pendant l'Euro de foot en juin. Si les conditions sanitaires le permettent, les jeunes de l'Entente sportive guérétoise veulent organiser des matchs avec les enfants de l'IME.