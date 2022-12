Ces maires de Provence qui annulent la cérémonie des vœux en raison de la crise financière et énergétique

Les maires qui annulent la cérémonie des vœux évoquent des raisons financières et la sobriété énergétique.

Oubliez les petits fours et le champagne autour de votre maire et vos voisins début janvier pour les traditionnels vœux. Plusieurs élus de Provence annoncent l'annulation de la cérémonie pour des raisons budgétaires. C'est le maire de l'ensemble des maires du Pays Salonais. Pas de cérémonie donc à Alleins, Aurons, Charleval, La Fare les Oliviers, La Barben, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon de Provence, Sénas, Velaux et Vernègues.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué les élus expliquent avoir pris cette décision collectivement. C'est donc la 3e année consécutive qu'il n'y a pas de cérémonie dans ces communes. En 2021 et 2022 c'est la crise sanitaire qui avait contraint les élus à prendre cette décision, cette année en revanche la raison est d'ordre financière. Les communes font face comme les particuliers à différentes hausses.

Les élus expliquent : "Les communes touchées par une crise sans précédent ont été contraintes de mettre en place un plan sobriété pour faire face aux dépenses imprévues. Chacune d’entre elle a multiplié à son échelle les initiatives en matière d’extinction de l’éclairage public, de fermetures de sites ou encore de réduction de la période des illuminations de Noël pour réaliser des d’économies".

Il y a quelques jours le maire de Marignane Eric Le Dissès a fait part également de son regret de devoir annuler la cérémonie des vœux dans sa commune, pour les mêmes raisons mais il assure qu'il présentera ses vœux aux habitants par le biais d'une vidéo qu'il postera sur la page Facebook de la "Ville de Marignane".