Ces maires manchois qui en ont assez des fouilles sauvages

Dans la Manche, il n'est pas rare de voir des amateurs d'objets historiques, des prospecteurs, détecteur de métaux en main, en train de sonder le sol de nos campagnes. Il faut dire que l'histoire, et notamment la Seconde guerre mondiale, a laissé des vestiges à quelques centimètres seulement sous nos pieds. Mais, ces fouilles, elles ne doivent pas se faire de manière anarchiques. Alors, face à ce phénomène, plusieurs élus ont décidé d'agir.

Sans laisser de traces

"Les fouilles et sondages ne sont pas autorisés. C'est réglementé par la loi. Il faut a minima informer les autorités pour des raisons de sécurité (on retrouve encore régulièrement des obus) et aussi pouvoir garder une trace", rappelle le maire d'Hémevez, Jean-Marc Joly. Ce qui l'a fait réagir, c'est la découverte sur des sites de vente en ligne de plusieurs objets extraits du sol de sa commune. Un morceau de parachute américain, un insigne militaire d'un officier allemand... rappelant des heures tragiques d'Hémevez en 1944, lorsque plusieurs soldats alliés ont été exécutés par l'occupant. "Ce sont des pans de notre histoire qui _disparaissent à tout jamais dans les oubliettes de l'histoire_, en les écartant de la connaissance commune", se lamente l'élu.

C'est un lien avec des habitants lointains ou proches de notre commune. Derrière un objet, c'est une histoire qui se cache derrière - Jean-Marc Joly

Des pièces a priori médiévales revendues... sur Leboncoin !

Un peu comme si on dilapidait l'histoire d'un territoire par l'appât du gain. Mais il n'y a pas que la Seconde guerre mondiale. La "goutte d'eau" qui a poussé Jean-Marc Joly à prendre son arrêté est venue au hasard d'une discussion avec des habitants d'Hémevez. "J'ai appris que des pièces de monnaie anciennes, datant visiblement du Moyen-Âge, collectées sur un endroit public [d'Hémevez], ont été vendues sur Leboncoin ! Une vente qui a servi à un autre achat (un smartphone, ndlr). Je trouve ça bien dommage, car on n'a plus aucune trace", confie le maire.

C'est un loisir que j'admets. Mais j'invite chacun à être vigilant. Ces découvertes ont une valeur financière certes, mais elles ont aussi une valeur historique, morale, éthique pour l'avenir. C'est ce qui compte beaucoup pour moi

Un maire qui s'est inspiré de l'arrêté pris par un de ses collègues du centre-Manche. A l'été 2020, le maire de Périers, Gabriel Daube, est alerté par le président d'une association du souvenir que des prospecteurs sondent avec leur "poêle à frire" un endroit très précis au nord de la commune : le chemin de l'hôpital.

Pas du flicage

C'est là que fin juillet 1944 s'est écrite la libération de la ville. "Des combats féroces ont eu lieu entre des jeunes soldats américains de la 90e division d'infanterie et une division blindée allemande. Les Alliés ont perdu 72 hommes la nuit précédent la libération de Périers", rappelle l'élu. Depuis, de nombreux vestiges de cette bataille ont été retrouvés. Certains sont exposés dans un musée de la commune.

D'autres ont, comme à Hémevez, terminé sur des sites de commerce en ligne. "J'ai été assez surpris de voir un casque américain revendu entre 1.000 et 2.000 euros. C'est un marché gris, illégal", résume Gabriel Daube.

Notre volonté, ce n'est pas de fliquer les gens ! C'est de dire attention, vous êtes dans un lieu historique, très important car c'est la libération de Périers. C'est le respect des soldats qui nous ont libéré. On n'a pas envie qu'il y ait un trafic qui se fasse autour de ça. Régulièrement, des familles de vétérans viennent, et on tient à leur montrer les lieux préservés de cette bataille - Gabriel Daube

"Une loi de 1941, intégrée au Code du patrimoine, interdit la recherche d'objets avec des détecteurs de métaux, sans autorisation préalable des affaire culturelles", explique le maire de Périers. Le conseil municipal a donc décidé de rappeler cela sur des écriteaux dans le secteur du chemin de l'hôpital. "Maintenant, on a envie de laisser cet endroit au repos. C'est un lieu de mémoire", ajoute le maire de Périers.

Les contrevenants utilisant un détecteur de métaux sans autorisation s'exposent à des contraventions de cinquième catégorie (jusqu'à 1.500 euros d'amende maximum). Quant à une fouille clandestine, il s'agit d'un délit, passible de 7.500 euros d'amende.