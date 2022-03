"Ces manifestations réchauffent le cœur de nos familles en Ukraine", nouvelles mobilisations en Limousin

Derrière un immense drapeau ukrainien, manteau bleu ciel sur le dos, bonnet jaune vissé sur sa tête, Kristine défile avec les couleurs de son pays. Dans sa main, elle tient un parapluie noir. C'est un symbole, une revendication : "On est tous venus avec des parapluies noirs pour montrer que nous, les Ukrainiens, on demande et on prie pour que l'on ferme l'espace aérien et ainsi éviter les bombes russes de tomber sur nos familles."

Les Limougeauds sont solidaires avec les Ukrainiens. "J'ai donné ce que je pouvais pour les familles", explique Jérôme. Il est venu avec son fils Joseph en classe de 5ème. Le jeune garçon porte une pancarte avec des cœurs bleus et jaunes formant le drapeau ukrainien : "C'est pour leur dire qu'on pense fort à eux."

Les familles ont rejoint les expatriés

Dans le cortège, de nombreux expatriés de longue date, installés à Limoges, défilent avec des membres de leur famille. Ces derniers ont fuit la guerre récemment. Aleksii, danseur au cabaret Tapis Rouge de Limoges, a récupéré à la frontière son petit frère et sa mère. Aujourd'hui, il pense fort à son père resté sur place ainsi qu'à ses amis. Certains se sont engagés comme volontaire. "J'ai un ami, il faisait des costumes pour les hommes. Maintenant, il fabrique des gilets pare-balles pour l'armée. Sur place, avec la guerre, les gens font face. La peur va changer de camps."

Ganna, elle, a accueilli sa demi-sœur ainsi que sa nièce. Toutes les trois défilent côte-à-côte dans les rues de Limoges. "Au début de la guerre, j'étais mal. Quand, elles sont arrivées, je me suis sentie mieux. Cela m'aide parce que je sais que je sers à quelque chose. J'avais ce sentiment de rester ici en sécurité et de ne servir à rien, de ne pas pouvoir les aider. Là ça me donne de la force, je peux aider. Le matin en me levant, j'ai un but concret."

Ces rassemblements ça fait chaud au cœur à nos familles", Ganna expatriée ukrainienne

La mobilisation limougeaude a redonné le sourire à ces Ukrainiens. Bien qu'il n'était que 150 à Limoges, Ganna a tenu à souligner l'importance de ce type de rassemblement pour les Ukrainiens restés au pays. "Certes, ça ne règle pas le problème de leur sécurité et la situation dans laquelle ils se trouvent, mais ça leur donne du courage, de l'espoir. C'est les deux mots, peut-être les plus importants aujourd'hui à partager avec les Ukrainiens. Ces rassemblements ça fait chaud au cœur à nos familles. C'est très important quand on est en danger, quand on prie pour nos vies. L'espoir, c'est tout ce qui nous reste. Il faut qu'on manifeste un maximum... L'aide morale, financière, psychologique, elle est la bienvenue. Il n'y a pas de petite aide." Ganna envoie régulièrement des vidéos des manifestations à sa mère, restée elle aussi en Ukraine.

Il y a aussi eu des manifestations à Brive et Tulle en Corrèze ce samedi. Il y avait environ une vingtaine de personnes dans chacun de ces deux rassemblements.