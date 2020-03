Ces Mayennais devaient déménager en Vendée, ils vont rester plus longtemps à Saint-Ouën-des-Toits

Ils devaient commencer une nouvelle vie en Vendée, à cause du coronavirus et du confinement, ils vont devoir attendre. Deux mayennais et leur enfant devaient quitter Saint-Ouën-des-Toits, au Nord de Laval, pour Saint-Gilles Croix de Vie. Lui est déjà enseignant là-bas depuis le mois de novembre, ils ont posé leur préavis en janvier, pour déménager le 28 mars, c'est impossible.

Les locataires ont trouvé un arrangement

Mais heureusement, ils ne vont pas payer un double loyer. Le couple s'est arrangé avec ses propriétaires. Les occupants gardent leur maison de Saint-Ouën-des-Toits le temps qu'il faut, et les propriétaires de Saint-Gilles leur gardent l'autre maison sans faire payer de loyer. "Tout le monde comprend, on est un peu tous dans la même situation, donc on a pu s'arranger", explique Justine Gourdin, la Mayennaise est soulagée.

On prend le positif, on se retrouve tous les trois à la maison

"On avait fait appel à des amis, mais comme on doit sortir pour le strict minimum, ça s'entend que ce soit reporté. La France est en pause. Mon conjoint travaille dans l'enseignement, donc il a pu remonter en Mayenne, et on est confinés tous les trois avec notre enfant. C'est reporté, on ne peut pas aller à l'encontre de ces mesures qui sont pour la santé de tout le monde. On prend le positif, on se retrouve tous les trois à la maison", ajoute la jeune femme.

"Pour les déménagements inéluctables, ceux où la personne se retrouve sans logement si elle ne déménage pas, si elle perd son logement, ceux là sont possibles. Il faut les justificatifs, un bail, un nouveau bail, et la cessation de bail, pour pouvoir faire ce déménagement", précise Noria Souab, directrice de cabinet du Préfet de la Mayenne