Ces Mosellans qui changent de vie en 2021 : un routier devient ébéniste

Pour eux, 2021 sera l'année du changement ! Toute cette semaine à l'occasion de la nouvelle année, France Bleu Lorraine Nord vous propose des portraits de Mosellans qui ont décidé de changer de vie, de profession dans les mois qui viennent. Ce lundi, nous vous parlons de David Reymann, 35 ans. Toute sa vie d'adulte il l'a passée sur les routes, en chauffeur de poids-lourds. Il dépose les gants de conduite, serre le frein à main et s'est décidé à travailler à la maison, en tant qu'ébéniste.

De routier à artisan

Après plus de dix ans en tant que chauffeur, David Reymann ne peut plus voir la route en peinture "le comportement des gens sur la route, être seul, les radars, je n'en peux plus" souffle-t-il.

Se reconvertir, il y pensait depuis un moment, c'est cette année qu'il a eu le déclic, "ça fait plus de deux ans que je travaille le bois et cette année, un ami m'a demandé de lui faire une étagère et un sapin en bois". Il n'en fallait pas plus pour enclencher la machine, depuis cette première commandes, les demandes se sont succédées. David a donc créé sa micro-entreprise : l'Atelier du Forbachois.

Le nom de sa marque est inscrite sur toutes ses créations © Radio France - Elodie Rabelle

Un autodidacte

Passer de routier à ébéniste, c'est pas commun, encore moins quand on ne suit aucune formation. Travailler le bois, pour David, c'est une passion d'enfance "depuis tout petit, je fabriquais des cabanes dans la forêt, j'adore toucher le bois, c'est vivant, c'est chaud, c'est sympa".

Parce-que la motivation principale de David, c'est de faire enfin ce qu'il aime "j'ai décidé de travailler en n'ayant plus l'impression de travailler, c'est du plaisir, je veux vivre comme ça".

David a construit cette cabane de jeux pour sa fille © Radio France - Elodie Rabelle

Un univers créatif

David réalise de multiples créations, il est notamment connu pour ses sapins de bois, mais il a également fait une cabane de jeux pour sa fille, des étagères, un boulier.

Les sapins de bois sont un des spécialités de David © Radio France - Elodie Rabelle

Une autre création de David : un boulier © Radio France - Elodie Rabelle

Poussé par ses commandes en nombres "mon calendrier est plein jusqu'à la mi-janvier" déclare-t-il pas peu fier, il voit de plus en plus grand "je vais réaliser de plus grandes pièces, comme des tables et des bureaux, ça va être génial", lance-t-il, enthousiaste.

Pour retrouver David, ses créations, et pourquoi pas, lui passer commande, rendez-vous sur sa page Facebook.