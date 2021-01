Ces parents veulent continuer à instruire leurs enfants en famille

Combien sont-ils dans le Gard ? Combien d'enfants sont concernés par cette instruction à la maison ? Entre 200 et 700 selon ces parents qui en fait n'en savent rien. Seule certitude pour eux, c'est leur droit, c'est leur choix, celui de leurs enfants également, et le projet de loi "confortant les principes de la République" actuellement en discussion pourrait modifier l'équilibre actuel. D'une simple déclaration soumise à contrôle, il leur faudrait désormais une autorisation. C'est non, disent-ils.

Ce projet de loi va à l'encontre de ses objectifs affichés pour Emmanuelle, de l'association LED'A, Les enfants d'abord Copier

"un projet de loi contre-productif"

Et ces parents dénoncent ce projet de loi qui en limitant fortement les possibilités d'instruction à la maison pour limiter de possibles dérives radicales risque, disent-ils, de les multiplier. "Même des inspecteurs académiques disent qu'accepter ce projet de loi en l'état c'est casser le thermomètre" explique Emmanuelle de l'association LED'A, Les enfants d'abord... "on ne pourra plus sonder ces familles, qui sont peut-être à risque de radicalisation, et le risque est de les faire basculer."

"L'instruction en famille est un droit, un choix. Pas question d'y renoncer, d'ailleurs mes enfants vont très bien, merci pour eux" dit Yaël Nahmani, d'Alès, Copier

Parmi les manifestants, des parents de tous âges. Des jeunes avec des tout-petits, des moins jeunes venus seuls, leurs enfants poursuivent leurs études supérieures ailleurs. Telle Yaël Nahmani dont l'aînée, 20 ans, est en 2e année à l'école d'art Saint Luc de Bruxelles, section bande dessinée : "_Elle a juste fait une terminale au lycée d'Alès pour passer son bac_. Mention bien. Et socialement, ça s'est très bien passé."