Ces parisiens qui bravent la limite des 10 kilomètres pour des vacances en Franche-Comté

En haut de la colline de Fontain, à côté de Besançon, dans le Doubs, Charlotte est venue se passer dix jours de vacances chez ses parents. D'origine franc-comtoise, la jeune femme vit maintenant à Paris. Mais pas question pour elle de rester dans son 36m² parisien. Charlotte a bravé la limite des 10 kilomètres pour se confiner en Franche-Comté.

Charlotte est directrice adjointe d'une compagnie de courtage en assurance à Paris. Mais avec le troisième "confinement", elle a fait ses valises et a décidé de braver la limite des 10 kilomètres autour du domicile, pour s'offrir des vacances chez ses parents à Fontain. "A Paris, 10 kilomètres c'est juste la ville et il n'y a pas beaucoup de parcs et beaucoup trop de monde. Ici en 10 kilomètres je peux faire du vélo, me balader dans la nature".

Personne n'a eu peur de voir arriver des Parisiens"

Et Charlotte n'est pas la seule à avoir quitté Paris pour Fontain. Son frère et ses neveux sont également revenus dans la maison familiale pour les vacances. Et dans tout ce petit monde, personne n'a été contrôlé par les forces de l'ordre. "Et puis on vient d'ici, donc on a été bien accueilli dans le village, personne n'a eu peur des "Parisiens"".

Dans notre petit village, c'est du confinement de luxe"

Fontain n'est pas le seul village à attirer les Parisiens. Certains ont passé les trois dernières semaines dans leurs résidences secondaires, notamment à Malbuisson, au bord du lac de Saint-Point. C'est ce qu'affirme le maire de la commune Claude Lietta. "C'est du confinement de luxe dans notre petit village", estime l'édile qui regrette tout de même que tous ces touristes ne puissent pas profiter aux commerçants ou aux restaurateurs qui sont fermés.