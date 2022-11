Ces passionnées font des kilomètres en Mayenne et dans les alentours pour jouer au loto

Le loto ne connaît pas la crise en Mayenne ! Les cartons attirent toujours autant de passionnés, comme le week-end du 11 novembre 2022 : 700 joueurs se sont retrouvés au maxi loto organisé par le club de handball de Meslay-du-Maine. Ils ont essayé de remporter le gros lot, un bon d'achat de 1.000€, pas négligeable vu les hausses de prix actuelles. Certains passionnés sont prêt à faire des kilomètres pour remplir un carton, comme ces quatre amies, Mallory, Élisabeth, Françoise et Sandrine.

ⓘ Publicité

"Quand on fait 3.000 ou 4. 000€ de cartes-cadeaux dans l'année, c'est bien"

Elles se sont rencontrées dans des lotos et se déplacent en groupe. Ce week-end du 11 novembre à Meslay-du-Maine, le groupe prend trois tables, elles sont 16 à jouer, équipées comme des professionnelles. Mallory joue même avec un logiciel : "Alors là, j'ai six cartons spéciaux et douze cartons classiques. On rentre nous-mêmes nos cartons dans le logiciel et dès qu'il dit par exemple le numéro 9, je clique sur mon clavier, le numéro 9 et le logiciel me l'enregistre."

Les copines ne se contentent pas des lotos organisés dans notre département. Elles arpentent la Manche, l'Ille-et-Vilaine et la Sarthe, à la recherche de cartons à remplir. Forcément, au fur et à mesure des jeux, les lots s'accumulent. Elles ont déjà remporté des télés, des tablettes tactiles, des ordinateurs portables, des réfrigérateurs américains, des imprimantes, et même deux barbecues à gaz. "Quand on fait 3.000 ou 4. 000€ de cartes-cadeaux dans l'année, c'est bien."

"Le loto a de l'avenir"

Où qu'elles aillent, ces fans de lotos ne se déplacent jamais sans leurs grigris. Certaines ont un ange, une croix, mais il y aussi des queues de lapin et d'hérisson, pour se porter bonheur. Manque de chance, ce jour-là à Meslay-du-Maine, les grigris ne sont d'aucune aide. Christophe Levesque, l'animateur, n'appelle pas leurs numéros.

Il a l'habitude, l'animateur réussit à vivre de sa passion. "Je ne fais que ça, dit-il. Entre deux et trois par semaine. Le loto a de l'avenir. C'est quand même quelque chose qui est simple d'organisation. Il y a des passionnés, il y a une communauté pour ça. Au niveau du matériel, il suffit de deux enceintes et d'un boulier. Je le fais avec passion." Tellement de passion que ça lui ait même arrivé de rêver de loto. "Ma femme me réveille la nuit en me disant 'arrête, tu annonces des numéros en dormant."

Si vous aussi vous aimez le loto, notez dans votre agenda : à Châtillon-sur-Colmont samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022, le loto ne va pas durer 4 heures mais 24 heures ! Ouverture des portes à midi le samedi, la fin est prévue le dimanche à 14h.

loading