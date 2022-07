Ces pompiers mayennais appelés en renfort pour lutter contre les incendies en Sarthe

De fortes chaleurs sont à nouveau attendues dans les Pays de la Loire cette semaine. En Sarthe, les pompiers surveillent toujours le secteur de Mulsanne-Téloché au sud du Mans où plus de 300 hectares de forêts ont brûlé. Les 19 et 20 juillet, des pompiers mayennais sont venus les soutenir.

Depuis le début du mois de juillet, les pompiers sont mis à rude épreuve dans tout le pays. Les feux de forêts se sont multipliés en France au début de l'été. On a tous en tête les incendies en Gironde, ceux des Monts d'Arrée dans le Finistère et bien sûr dans la Sarthe autour de la commune de Mulsanne au sud du Mans. 300 hectares de forêt ont déjà brûlé. Des pompiers mayennais ont été appelés en renfort là-bas. Une expérience enrichissante mais des situations dangereuses, auxquelles ils seront de plus en plus confrontés dans les années à venir.

Extrême vigilance

Le capitaine Steven Leblanc n'oubliera pas son arrivée au poste de commandement dans le secteur de Mulsanne. Sous ses yeux, un paysage brûlé à perte de vue. "Dans certains secteurs, le feu était toujours en propagation libre. Donc, on était plutôt sur une phase d'urgence parce que potentiellement, il y a des maisons à sauver. Il fallait aussi faire attention à la sécurité des personnels engagés. C'était plutôt une phase qui nécessitait une extrême vigilance de la part du poste de commandement."

"'Un sentiment de tristesse"

Une fois le feu fixé, c'est à Lucas Lassalle, 23 ans et étudiant en en master de management de crise en alternance, d'être réquisitionné sur le gigantesque brasier. Il a effectué des patrouilles de surveillance sur 11 km pendant de nombreuses heures. "On a un sentiment de tristesse. C'est notre écosystème qui en prend un coup. Donc, s'il y a _quelque chose à retenir et un message à faire passer, c'est la vigilance_, étant donné que 90 % des feux de forêt sont d'origine humaine, volontaire ou non." Ces pompiers de la Mayenne sont restés à peine 24 heures avec leur collègues sarthois.

Pour le capitaine Leblanc, lutter contre ces incendies surdimensionnés est aujourd'hui plus efficace. "Tous les pompiers de France, notamment les officiers, ont une formation de socle commun dispensée à une école nationale à Aix-en-Provence, donc un officier du 53 est aussi compétent qu'un officier de la Sarthe." Les fortes chaleurs attendues jusqu'à jeudi dans les Pays de la Loire font craindre une recrudescence des incendies dans la région.