Ces propriétaires creusois qui ne pourront plus louer leurs biens, considérés comme des "passoires thermiques"

Agnès a plusieurs appartements sur Guéret. Un de ses biens est classé F, et en 2028, elle ne pourra plus le mettre en location si elle ne fait pas de travaux. "La trésorerie pour faire ce genre de travaux, je ne l'ai pas, explique cette Creusoise. Ça va faire un coût supérieur à ce que je vais encaisser sur une année en loyer. Donc ça veut dire que petit à petit et on fermera nos logements autrement, ce n'est pas possible." Et pourtant, c'est ce qui est demandé par la loi Climat et Résilience.

En Creuse, plus d'un tiers des logements sont des passoires thermiques

A partir du mois de janvier 2023, il sera interdit de mettre en location certains logements classés G dont la consommation est supérieure à 450 kWh/m²/an sont interdits à la location. En 2025, cela concernera tous les logements classés G, et en 2028, tous les logements classés F. Mais il y a un problème, en Creuse, plus d'un tiers des logements sont considérés comme des passoires thermiques.

Les propriétaires qui se trouvent dans ce cas peuvent demander des aides. C'est ce qu'a fait Mélissa, à La Souterraine, sans succès. "On a essayé de monter des dossiers pour pouvoir accéder à ces aides. Mais en fait, le process pour faire ces dossiers est tellement complexe que toutes les demandes qu'on a déposées ont été rejetées. C'est vrai que ce sont des travaux qui coûtent cher. On aurait espéré, effectivement, être un peu aidés pour pouvoir venir à bout de ces travaux là."

Une réduction de l'offre de locations en Creuse

L'autre solution, plutôt que de rénover, c'est de vendre, au risque de réduire le nombre de locations disponibles en Creuse. C'est un problème pour Laurence Joly, agent immobilier à Aubusson. "On a déjà des propriétaires qui pensent s'orienter vers la vente. Donc disons qu'on va avoir moins de biens en portefeuille, on aura l'obligation de trouver d'autres biens pour compenser ce portefeuille qui va être appauvri. Donc il va falloir qu'on travaille. Je pense différemment pour combler ce petit déficit." Ces nombreux propriétaires, aujourd'hui, ont un souhait que la loi soit assouplie, avant son application.