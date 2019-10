Ces quatre jeunes creusois décrochent un bon pour un permis gratuit !

Guéret, France

Ce n'est pas deux, mais finalement quatre permis offerts ! La préfecture de la Creuse a remis quatre bons pour une formation à la conduite, ce samedi , à Guéret, à l'occasion d' "Un permis pour tous". Un cadeau d'une valeur de 1500 euros, pour récompenser les meilleurs des 67 jeunes qui ont participé à une journée de sensibilisation à la sécurité routière, à l’hôtel de Ville. Un beau coup de pouce pour les quatre lauréats.

Florian Dorge, 17 ans

"Ça représente déjà une belle somme d'argent, cela permettra à mes parents de payer plus facilement ce permis. Je suis assez content d'avoir remporter cette récompense, je vais tout faire pour avoir ce code et ce permis rapidement. Au départ je me disais que ça servait rien d'y aller, car j'étais nul au code. J'ai fait une faute, et je l'ai eu, je vais me faire charrier en rentrant ! Une fois que j'aurai le permis, il faudra la voiture. Ça me permettra de voyager, d'aller où je veux quand je veux !"

Kelly Devautour, 18 ans

"Ça me fait plaisir, parce que mon père n'a pas forcément les moyens de payer la totalité du permis. Ca lui fera aussi plaisir de savoir, ça va le soulager. Avoir le permis, ça me permettra de trouver plus facilement un travail, et de quitter la Creuse par la suite. Je suis à cinq ou dix minutes de Bourganeuf, ce sera pratique pour me déplacer. Le coût du permis, c'était quand même un frein pour le passer. "

La préfecture de la Creuse et plusieurs partenaires ont financé ces quatre permis de conduire. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Sophie Laval, 23 ans

"Je suis contente d'avoir réussi. Pour moi ça signifie beaucoup, je suis en recherche d'emploi, et pour faire le métier que j'ai envie de faire (régisseur d'oeuvre), je dois avoir le permis, c'est la liberté on va dire ! Certes ma famille est là pour m'aider, mais je ne veux pas vivre aux dépends des gens, ça me permet d'avoir une aide financière, et de mettre un peu de côté pour commencer ma vie professionnelle. C'est un vrai plus. "

à réécouter Un permis pour tous de 16 à 25 ans

Florian Grammauta, 18 ans

"Je vais pouvoir avoir le permis, ça va m'aider pour les études, plus besoin de prendre le train ou Blablacar, c'est la liberté. Je vais pouvoir économiser pour acheter une voiture, car c'est un budget le permis. Quand j'ai vu que j'avais fait une faute, je me suis dit dommage, car je pensais des personnes auraient fait zéro faute... mais en fait non, la chance !"

Apprendre les bonnes pratiques le plus tôt possible !

67 jeunes ont donc participé à cette journée de sensibilisation. Agés de 15 à 25 ans, ils ont notamment été avertis sur les comportements à risques, comme l'alcool ou la drogue, alors que l'alcoolémie au volant est la première cause d'accident mortel en Creuse, suivi par la vitesse et le non respect des priorités. Ils ont notamment pu essayer des masques qui simulent l'effet sur l'organisme du cannabis ou de plusieurs verres d'alcool.