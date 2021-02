Ces salariés toulousains rentrés au bureau n’imaginent pas le retour au tout télétravail

Faut-il tous se remettre en télétravail ? Alors que les salariés ont pris l’habitude de retourner dans leurs entreprises certains jours pour retrouver les collègues de travail, le gouvernement tire la sonnette d’alarme. Après une étude alarmante qui constate une érosion du télétravail depuis le mois de Novembre, la ministre du travail Elizabeth Borne exhorte les entreprises à l’imposer plus largement pour freiner l’épidémie. Les contrôles des inspecteurs du travail seront renforcés pour s’assurer de l’application de la mesure.

« Le télétravail à la longue, c’est trop lourd »

Dans cette zone de bureaux de la banlieue toulousaine, les salariés qui pratiquent le télétravail et qui reviennent depuis quelques semaines dans leur entreprise, sont partagés.

« On a fait du télétravail jusqu’au deuxième confinement, mais depuis Janvier, on a repris en présentiel. On fait du travail sur ordinateur, on n’a pas besoin d’être tout le temps en équipe, on s’appelait au téléphone, ça marchait très bien » témoigne cette employée d’une société d’assurance « mais retrouver son entreprise, c’est quand même important pour l’esprit de groupe et la motivation, parce qu’au bout d’un moment, le télétravail, c’est lourd. Aujourd’hui, on fait quelques jours dans la semaine en présentiel, quelque jours à la maison, au moins cela permet de rester motivé. »

« Si l’on devait être amené à refaire du télétravail, on le ferait , mais ce n’est pas évident dans notre métier » , explique cet employé d’une société immobilière. « Mais c’est quand même mieux de se retrouver sur place pour s’organiser entre les équipes. »

« Ils pensent qu’on joue à la Playstation »

Et puis, il y a ceux qui ont goûté au télétravail, et qui souhaiteraient y retourner. Mais ce n’est pas toujours possible. « On pourrait totalement travailler chez nous. On l’a fait une fois au premier confinement une semaine sur deux, il n’y a pas de raison qu’on ne puisse pas le refaire, mais notre direction refuse de nous accorder le télétravail. » se plaint cette employée de bureau. « Nos dirigeants n’ont pas confiance en nous. A premier confinement, ils pensaient que les salariés jouaient à la Playstation plutôt que de travailler. Il y a un manque de confiance de notre direction. »

Au lendemain du rappel à l’ordre de Jean Casteix sur le télétravail, ces salariés ont interpellé leur direction. « Nous avons fait la demande suite à ce rappel à l’ordre, nous n’avons aucun retour. Notre direction attend d’avoir des obligations pour vraiment s’adapter à ce que demande le gouvernement. »

« Le télétravail, ce n’est pas le genre de la maison » rajoute une de ses collègue, « tant qu’il n’y a pas des mesures d’obligation et de sanction si ce n’est pas fait, notre direction ne fera rien. »

Selon une récente étude de l’institut Harris qui note une érosion du pourcentage de salariés en télétravail. 16 % d’entre eux déplorent que leur employeur le refuse.

Composer entre la santé et la santé psychique des salariés

Pourtant, obliger les salariés à revenir au télétravail n’est pas évident, explique ce chef d’entreprise d’une société de conseil financier, qui souhaite garder l’anonymat, de peur d’un contrôle de l’Inspection du travail.

« Beaucoup plus de postes sont télétravaillables en théorie, dans la pratique, toute la difficulté c’est l’efficacité, la productivité, et le bien-être de nos salariés » explique ce chef d’entreprise qui emploie 120 salariés. "On a de plus en plus de salariés qui ont beaucoup de mal avec le télétravail. De penser qu’on peut leur permettre de revenir une journée par semaine au bureau pour recréer du lien social est suffisant, c’est malheureusement une erreur. On s’efforce de faire télétravailler au maximum les salariés pour lesquels c’est possible. On applique surtout très strictement les règles sanitaires dans nos bureaux, et on fait un peu la police sur le sujet. Mais la santé de nos collaborateurs, c’est aussi la santé psychique, on doit à la fois préserver leur santé physique et leur santé psychique, et ce n’est pas toujours facile. »

Sur les dernières injonctions du gouvernement, ce chef d’entreprise constate que « _ça bouge un peu tous les jours_, on le voit bien dans les dernières déclarations du premier ministre. Il n’y a pas eu de précisions, on parle de grands principes, et on essaye nous chefs d’entreprises avec l’aide de nos managers et nos ressources humaines , de mettre en application du mieux possible. »

Des salariés déboussolés, des injonctions inapplicables

La ministre du Travail Élisabeth Borne rappelle que le télétravail doit être la règle pour toutes les tâches qui peuvent être effectuées à distance. Sauf que l’obligation ne figure pas dans le Code du travail. Il est donc difficile de l’imposer à des salariés qui ne savent plus à quel saint se vouer. Il faut que le sujet soit discuté dans chaque entreprise estime Stéphane Bonnetain, le secrétaire général de la CFDT en Occitanie.

« Les salariés sont déboussolés. Entre ceux qui ont vécu des périodes longues de télétravail et qui ont très envie de retrouver du lien social dans l’entreprise, c’est très important dans cette période que nous traversons, et le fait de respecter la situation sanitaire qui nous obligerait à télétravailler plus massivement, cette articulation est très difficile à gérer. D’où l’importance d’avoir cette discussion dans toutes les entreprises. »

D’autant qu’aucune loi n’oblige à télétravailler constate l’élu CFDT.

« Quand on regarde l’ordonnance ou le décret, il y a de nombreuses possibilités de déroger au télétravail. C’est ce point-là qu’il faudra préciser pour que les entreprises ne soient plus dans une complète liberté d’autoriser ou non le télétravail. »

Aujourd’hui, si le télétravail n'est pas inscrit dans la loi, le code du Travail prévoit une « obligation de sécurité » pour l'employeur. C'est pour ces manquements que la responsabilité du chef d'entreprise peut être engagée mais c'est à la justice de trancher et non à l'Inspection du Travail