Ces Tourangeaux, propriétaires de logements dans des résidences de tourisme, piégés par le Covid-19

Ils ont fait le choix d'investir il y a quelques années dans des appartements situés dans des résidences de tourisme, à la mer ou à la montagne, afin de se créer un capital et se sont retrouvés empêtrés dans des situations complexes notamment en raison du Covid-19. Des dizaines de Tourangeaux ont ainsi été privés de tout ou partie de leurs loyers en raison de l'absence de touristes, selon l'UNPI 37 (Union nationale de la propriété immobilière).

C'est le cas de Yves*, un Tourangeau propriétaire d'un logement de 41m² aux Sables-d'Olonne en Vendée : "mon logement n'a pas été occupé en avril-mai 2020, l'exploitant a retiré 1/5e de mon loyer annuel, ça représente environ 1.600 euros." Et l'exploitant lui annonce la couleur au passage pour les mois à venir, "il me dit qu'il ne me versera pas de loyers en 2021, 50 % en 2022 et peut-être un loyer complet en 2023. Vous avez l'impression de vous faire avoir" raconte Yves.

Des droits d'éviction très élevés

Au final, Yves parviendra à obtenir une résiliation à l'amiable, redevenant maître de son appartement mais perdant au passage quelques mois de loyer. Jean-Pierre, un autre Tourangeau, a connu même mésaventure avec son appartement situé en Savoie. Avec les stations de ski totalement à l'arrêt l'hiver dernier, Jean-Pierre ne perçoit pas de loyers. Une transaction est proposée par l'exploitant, elle est acceptée par Jean-Pierre même s'il perd "500 euros" dans l'affaire, "on limite la casse". Mais il est vacciné contre ce système : "je ne referai jamais ça" affirme Jean-Pierre, "on ne connaît pas l'avenir et surtout on a du mal à se sortir de ce système. Quand l'exploitant vous convoque en disant qu'il y a des soucis avec la résidence et qu'il faut diviser le loyer par deux, vous faites quoi ? Vous avez beau dire que c'est inadmissible, mais après ? Et si vous voulez résilier le contrat, vous avez des droits d'éviction à payer…" Dans les cas de ces deux Tourangeaux, ces droits équivalaient à deux années de loyers, soit environ 20.000 euros.

Pour le président de l'UNPI 37, Dominique Grognard, il convient d'être prudent avant de s'engager sur ces investissements souvent présentés avec une bonne rentabilité : "les gens qui investissent dans des résidences services sont en général des gens qui ont des revenus modestes et qui veulent se constituer un complément de revenus et à qui on a dit "vous allez acheter et vous avez la tranquillité puisque vous aurez un seul locataire pour toute la durée du bail, 9 ans, et vous avez donc la certitude d'être payé. Ce qu'on oublie de leur dire, c'est que ce sont des baux commerciaux et que, notamment à la fin du bail, si le propriétaire veut récupérer son bien, il doit verser une indemnité d'éviction, ce qui enlève une grande partie de l'intérêt financier de l'opération. Et puis, enfin, il y a cette histoire de travaux à la fin du bail. Ils font une espèce de chantage au propriétaire en disant "on peut continuer à la condition que vous fassiez tel et tel travaux". Le propriétaire n'a pas véritablement le choix, surtout qu'il est tout seul et isolé, et il ne peut pas vraiment discuter avec le gestionnaire, qui lui a une puissance de frappe tant juridique que technique."

*prénom d'emprunt