Ces tourangeaux qui louent la piscine d'un particulier pour une après-midi

Saint-Cyr-sur-Loire, France

Et si vous alliez chez un particulier profiter de sa piscine ? Avec les chaleurs prévues cette semaine, cela pourrait vous donner des idées. Il va faire 35 degrés jusqu'à mardi d'après météo France. Du coup, certains tourangeaux passent par un site de réservation de piscines privées pour piquer une tête et se rafraîchir : "Swimmy". Pour une quinzaine d'euros par personne, vous pouvez donc louer la piscine de quelqu'un le temps d'une après-midi.

C'est le cas par exemple de cette famille qui vient du Loiret " spécialement pour louer cette piscine, et ça me permet également de retrouver ma sœur qui habite Tours-Nord et de me baigner avec elle ", indique Hanan, une habitante de la banlieue d'Orléans. C'est la première fois qu'elle et ses enfants font cela. "C'est aussi un bon moyen d'avoir de l'intimité, ajoute sa sœur. J'ai de plus en plus de mal avec la foule, ne serait-ce que passer par la place Plumereau par exemple. "

" Tout se vend ou se loue en ce moment, alors pourquoi pas la piscine ! "

À côté d'elles, Christian, le propriétaire de la maison, confie : "il faut les laisser faire leur vie, c'est pour ça qu'elles viennent. Après, je reste pas très loin au cas où il y aurait un problème comme un accident. "

Louer sa piscine et abandonner son jardin à des inconnus pour quelques heures : cela ne le surprend pas. C'est sa femme qui lui a soumis l'idée il y a quelques mois. " De toute façon, tout se vend ou se loue en ce moment, alors pourquoi pas la piscine hein ! ", lâche-t-il, le sourire aux lèvres.

Il loue sa piscine depuis début juillet. Une quinzaine de groupes sont venus en profiter et ce sont principalement des étudiants et des jeunes.