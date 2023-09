Ces travailleurs bretons qui travaillent dans une autre région

Les échanges entre Rennes et Laval sont quasiment aussi nombreux qu'entre Rennes et Nantes

Avec seulement deux régions frontalières, 2,9% des bretons vont travailler en dehors de la Bretagne, mais ils sont de plus en plus nombreux. C'est ce qui ressort d' une étude publiée par l'INSÉE Bretagne. En 2020, ils étaient 40.000. Un chiffre qui a augmenté de 22,5% en dix ans. À l’inverse la Bretagne n’accueillait en 2020 que 29.000 "navetteurs" transrégionaux.

D'abord vers les pays de la Loire

Logiquement (c’est la frontière la plus longue), c’est avec les Pays de la Loire que les échanges sont les plus nombreux et en majorité (80%) depuis l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan. La Brière exerce une forte attractivité pour les morbihannais, toute comme le bassin industriel nazairien (plus de 1.200 emplois étaient occupés par des résidents bretons à Saint-Nazaire et Montoir-de-Bretagne). Nantes aussi, puisque 4.200 Bretons allaient y travailler en 2020, beaucoup vivant près de la RN165 (Lorient-Nantes) et la RN137 (Rennes-Nantes). À l’inverse, seuls 1.700 Nantais vont travailler en Bretagne. Quant aux échanges entre Rennes et Nantes, avec 1.560 allers-retours quotidiens, ils restent relativement modestes. Quasiment autant qu’avec Laval (1.440).

Les flux de travailleurs transrégionaux entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse Normandie - INSEE

Paris plus attractive que Nantes

Mais la ville qui attire le plus les bretons est Paris. 8.100 Bretons travaillaient dans le Grand Paris en 2020, dont 46 % à un poste de cadre et en très grande majorité (69%) des hommes. À noter que derrière Paris c’est à Roissy que les travailleurs bretons sont les plus nombreux en Île-de-France.

Normandie

La Région Normandie est la troisième destination des travailleurs bretons, derrière les Pays de la Loire et l’Île-de-France. C’est plus particulièrement l’intercommunalité normande du Mont-Saint-Michel qui est concernée. Notamment Saint-James, Avranches et Pontorson. À Pontorson par exemple, 28 % des emplois sont occupés par des Bretons (beaucoup à l’hôpital). À noter que les Bretons sont plus nombreux à aller travailler en Normandie (1.900) que les Normands à se rendre en Bretagne (1.400).