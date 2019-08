Ces vacanciers choisissent le calme et la convivialité des petits campings

Le Chatelard, France

Pendant les vacances, certains cherchent le calme et la tranquillité loin du monde et des immenses campings bondés. Aujourd'hui beaucoup de campings sont très équipés : piscine, toboggan géant, restaurant, boite de nuit, etc. et il n'y a plus de place pour mettre sa toile de tente au milieu des mobil-home et bungalows. Au camping « Les Cyclamens » au Chatelard dans les Bauges, en Savoie, c’est tout le contraire. Ce camping, géré par Lionel Mongelard, propose trente-cinq emplacements ombragés pour des tentes et des caravanes, sur un terrain de 7000m2. Pas forcément besoin de réserver des mois à l'avance, il trouve quasiment toujours une place pour une petite tente. Ici pas de piscine, juste une table de ping-pong, une balançoire et un toboggan, mais pour Mélodie, 9 ans, ce n’est pas un problème : « c’est très bien ici. Derrière le pré juste à côté il y a une marre, on peut faire tout ce qu’on veut là-bas ». Manon, 8 ans, elle, s’amuse dans la rivière : « j’ai fait un barrage, c'est rigolo ».

Partie de ping-pong au camping Les Cyclamens dans les Bauges © Radio France - Anne Chovet

"On veut des vacances simples et au calme" - Renaud un père de famille

Les adultes eux aussi sont ravis. Chantal et son mari viennent depuis plusieurs années aux Cyclamens : « je n’aime pas les gros campings parce qu’il y a trop de monde ». Ici les vacanciers viennent chercher la tranquillité et la convivialité. Tous les campeurs se connaissent, au moins de vue. Et une fois par semaine le gérant, Lionel Mongelard, organise un repas savoyard pour tous les campeurs : « des diots, avec des crozets et un petit digestif maison. Les vacanciers aiment bien ce moment convivial, et moi aussi ! ». Et pour l’aider, il peut compter sur Francis. Ce retraité vient depuis vingt ans aux Cyclamens : « quand Lionel part faire des courses je garde les clés du camping. Tous les mercredis je fais le pain dans le four à pain. Ça lui rend service et moi ça m’occupe ».

Au camping des Cyclamens les maitres-mots sont donc : convivialité, tranquillité et simplicité. Et le tout à des prix très raisonnables, un emplacement coûte 15 euros la nuit pour deux personnes.

Francis et Lionel préparent le dîner savoyard © Radio France - Anne Chovet