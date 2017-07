Ces vieux métiers qui ont de l'avenir : Maxime, 24 ans, maréchal ferrant en Corrèze

Suite de notre série d'été consacrée à ces vieux métiers qui ont de l'avenir. Pour ce troisième épisode, coup de projecteur sur le métier de maréchal ferrant exercé en Haute-Corrèze par un jeune homme de 24 ans.

Le troisième épisode de notre série d'été consacrée à ces vieux métiers qui ont de l'avenir nous emmène à la découverte d'un maréchal ferrant. Et preuve que c'est un métier d'avenir, ce maréchal-ferrant est jeune : Maxime Lancereau, installé à Lamazière-Basse, a 24 ans. Il exerce son métier en itinérance et stocke son matériel dans le coffre de son imposant 4x4.

Maxime Lancereau exerce son métier de maréchal ferrant en itinérance © Radio France - Nicolas Blanzat

"Il y en avait marre de me voir comme une âme en peine, alors..."

Son métier, à plusieurs facettes, consiste majoritairement à s'occuper des chevaux : à soigner les sabots des équidés et à leur poser des fers. Mais il s'occupe, également, d'autres animaux ayant des sabots comme les vaches et les chèvres, par exemple. Comment en est-il arrivé là ? "Ca a commencé de bonheur", sourit Maxime Lancereau qui confie le savoureux délic. "Un mercredi après-midi, quand j'étais enfant, je m'ennuyais et on m'a dit qu'il y en avait marre de me voir comme une âme en peine. Alors, mon oncle est parti me chercher la forge à charbon de son grand-père et c'est parti comme ça."

Maxime Lancereau en plein parage du sabot d'une jument de trait © Radio France - Nicolas Blanzat

"Toujours aimé le travail du fer et le contact avec les animaux"

Il faut dire que le jeune maréchal ferrant avait déjà ces centres d'intérêt. "Mon grand-père avait quelques chevaux et j'ai toujours aimé le travail du fer et le contact avec les animaux. J'ai de meilleurs rapports avec les animaux qu'avec les gens", poursuit celui qui a effectué une formation en deux ans au lycée des Vaseix à Limoges. Elle lui a permis d'obtenir son diplôme pour faire de ses passions son métier dont il vit sans souci.