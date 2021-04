Ces villes et villages du Béarn dans le top 100 des endroits où il fait bon vivre en 2021

Où fait-il bon vivre en Béarn ? Le JDD a publié ce week-end son classement des villes et des villages où il est le plus agréable d'habiter. Pau, mais aussi Buros, Mazères-Lezons, Poey-de-Lescar, Artiguelouve et Laroin figurent dans le top 100. Un classement qui se base sur 183 critères sur la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité, les sports et loisirs publiés tout au long de l'année par l'Insee.

Pau gagne 9 places

Dans le classement des villes de plus de 2.000 habitants, Pau gagne 9 places et grimpe à la 14e place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Six villages béarnais dans le top 100

Du côté du classement des villages cette fois où il fait bon vivre, six béarnais sont dans le top 100 :

Buros à la 7e place

Mazères-Lezons à la 31e place

Poey-de-Lescar à la 57e place

Artiguelouve à la 83e place

Laroin à la 87e

Un village bigourdan fait aussi partie du classement : Laloubère, dans les Hautes-Pyrénées, figure en 13e position.