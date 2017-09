Ces zones oubliées des opérateurs téléphoniques

L'autorité de régulation des télécoms met en ligne ce lundi une cartographie qui renseigne avec une précision inédite sur la qualité du réseau mobile près de chez vous. Un outil qui met en lumière les zones délaissées par les opérateurs. Reportage dans le village de Puéchabon, dans le centre Hérault

Quel est l'opérateur téléphonique le plus performant près de chez vous? L'Arcep, l'Autorité de régulation des télécoms, met en ligne ce lundi une carte qui renseigne sur la qualité de la couverture mobile en France. Jusqu'à maintenant on devait se contenter de la distinction zone "couverte" ou "non couverte". Désormais vous pouvez savoir si la couverture est limitée, bonne, très bonne, ou au contraire absente, avec le détail pour chaque opérateur. Une carte sur mesure qui vous permet de mettre les offres en concurrence et de choisir le plus performant, sur le site monreseaumobile.fr

Car aujourd'hui, certaines zones dites "couvertes", ne le sont pas vraiment. Plutôt zones blanches ou grises, mal desservies en tout cas. Zoom sur le village de Puéchabon, à quelques kilomètres d'Aniane, dans le centre de l'Hérault.

A Puéchabon, classé "zone couverte", le téléphone ne passe quasiment nul part, quelque soit votre opérateur © Radio France - M. Ciavatti

Informer les parents pour qu'ils aient l'info le lendemain en sortant de Puéchabon, ça représente moyennement d'intérêt.

Officiellement, le village a une couverte mobile. "En réalité on a une couverture à certains endroits et sous réserve qu'on ne bouge pas, précise le maire Stéphane Simon. Ce qui nous pose problème en terme de sécurité car aujourd'hui ça passe par les SMS (les alertes de la préfecture notamment, NDRL). On aurait voulu mettre en place un système d'alerte nous-même par SMS. On a eu par exemple une grève des bus la semaine dernière. Informer les parents pour qu'ils aient l'info le lendemain en sortant de Puéchabon, ça représente moyennement d'intérêt. Donc oui dans la vie quotidienne c'est difficile pour les administrés qui y vivent et qui y travaillent".

Stéphane Simon, maire de Puéchabon "ça pose un problème en matière de sécurité" Copier

Pendant six semaines sans téléphone

En 2015, le village s'est retrouvé pendant six semaines sans téléphone, car internet est tombé en panne. Sans téléphone fixe, plus de téléphone du tout. Compliqué pour le quotidien des gens, mais plus dur encore pour les patrons du petit bistrot-restaurant du village, dont les patrons venaient de s'installer et qui n'ont vu passer quasiment personne le temps de la panne.

A la mairie de Puéchabon, on n'utilise que le fixe. Le mobile là non plus ne passe pas. © Radio France - M. Ciavatti

On n'attend aucune amélioration dans les années qui viennent

"Le problème c'est qu'on n'attend aucune amélioration dans les années qui viennent, parce que quand ils (les opérateurs) font leurs mesures ça marche, poursuit le maire. Effectivement on a quelques points de connexion dans le village, si on ne bouge pas..." . Pas de problème aux yeux des opérateurs. Rien pourtant qui ressemble à une connexion digne de ce nom. Stéphane Simon les a alertés à de nombreuses reprises, sans que rien ne se passe.

"Aucune amélioration à attendre". Le maire de Puéchabon Copier

Pour avoir du réseau, c'est au cimetière ou sur le parking de l'église

Les habitants ne prennent leur téléphone avec eux que s'ils sortent du village, sinon il ne leur sert à rien d'autre que prendre des photos ou écouter de la musique. Même à la mairie et à l'école.. pas de connexion. Pour les paiements sécurisés, il faut trouver d'autres moyens. Les livreurs? ils appellent avant d'entrer dans le village...

"Le problème c'est s'il m'arrive quelque chose... je suis dans le caca" plaisante Florence, aide à domicile. Elle habite à quelques kilomètres de là, à Aniane. Là bas un opérateur passe, pas les autres. "Dans chaque commune, c'est différent" dit elle. "Mais les gens ne sont pas en colère pour autant conclut Frédérique, employée de mairie. Je crois qu'ils sont résignés en fait. C'est ça d'habiter une petite commune"