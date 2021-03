Nommé pour la troisième fois de sa carrière aux César, le comédien Benjamin Lavernhe, originaire de Poitiers, prédit une cérémonie 2021 forte en émotions et en revendications pour le monde du cinéma, très touché par la crise sanitaire.

César 2021 : "Ce sera assez fort" prédit le Poitevin Benjamin Lavernhe, en lice pour le meilleur second rôle

La troisième fois sera-t-elle la bonne ? En lice pour le prix du meilleur second rôle masculin, le Poitevin Benjamin Lavernhe n'est pas un étranger à la cérémonie des César, dont l'édition 2021 a lieu ce vendredi 12 mars. Déjà nommé en 2018 pour le prix du meilleur espoir masculin, puis en 2020 pour le meilleur second rôle masculin, le sociétaire de la Comédie-Française revient dans cette même catégorie cette année, avec le film "Antoinette dans les Cévennes." Avant la cérémonie, retransmise par Canal Plus à 21 heures en clair, Benjamin Lavernhe s'est confié à France Bleu Poitou.

France Bleu Poitou : une troisième nomination aux Césars, en quatre ans... c'est toujours la même émotion pour un comédien ?

Benjamin Lavernhe : On dit "jamais deux sans trois" alors je le savais que ça allait arriver ! (rires) Je plaisante. C'est toujours une émotion particulière, une reconnaissance et même une fête, avec huit nominations pour "Antoinette dans les Cévennes." J'aime beaucoup ces célébrations du cinéma, que ce soit des Oscars, des César. Je suis un peu biberonné à ça.

Depuis que je suis en âge de le faire, j'ai toujours regardé ou enregistré les cérémonies quand je ne pouvais pas les voir

Cela participe au rêve de ce métier. C'est toujours très émouvant, une actrice ou un acteur qui reçoit un prix, donc d'être à nouveau nommé... c'est une joie. Je savoure.

Avoir la statuette entre les mains, ce serait une consécration ?

Bien sûr. Mais c'est aussi bon d'attendre ! Ça se mérite, entre guillemets, même si tout cela est très subjectif et qu'il n'y a pas vraiment de "meilleur acteur." Il faut prendre du recul. Mais quand ça arrive... bien sûr que le temps s'arrête et qu'on se dit "C'est à mon tour. Qu'est ce que je vais dire ? Il faut que je remercie bien tout le monde. Si je peux avoir une petite blague en plus, faire sourire les gens." Ce qu'on a prévu de dire ce n'est pas forcément ce qui arrive en direct avec l'émotion.

L'an dernier, les César avaient été agités, avec la démission de la direction de l'Académie, le départ d'Adèle Haenel en pleine cérémonie... cette année, c'est la pandémie qui vous prive de public, les cinémas sont aussi fermés. Vous les imaginez comment, les César 2021 ?

Je pense que ça sera assez fort puisqu'il y a beaucoup de revendications de la culture en ce moment, des revendications légitimes, nécessaires. Cela va être une belle tribune pour le monde du cinéma, qui va pouvoir exprimer sa frustration, son incompréhension et sa volonté d'ouvrir les salles. Que chaque corps de métier aussi s'exprime.

Ce sera politique comme cérémonie, et tant mieux

Je suis curieux d'assister à cela, même si ce sera forcément plus austère sans le public. Ce sera assez inédit.

Le marié désagréable dans "Le sens de la fête", Vladimir dans "Antoinette dans les Cévennes"... vous aimez jouer ces personnages pas franchement sympathiques ?

J'ai la chance de jouer des rôles assez différents, aussi bien des gros cons que des gens plus sympathiques. Mais c'est réjouissant, ces personnages hauts en couleur. Je n'ai pas du tout peur de jouer des rôles que l'on dit "ingrats." Cela met en valeur la comédie et le métier d'acteur, c'est fabuleux. Dans "Antoinette dans les Cévennes", il n'est pas très glorieux, le rôle. Le personnage est entre deux femmes, il est un peu lâche, mais je suis prêt à les défendre, ces personnages qui font partie de l'humanité.

Que ce soit au théâtre ou au cinéma, il y a des rôles que vous rêvez d'interpréter ?

J'en ai plein, des rêves. Je rêve de m'écrire un personnage pour le cinéma, clownesque, poétique, décalé, extrêmement bon. Mais je ne suis pas scénariste. C'est encore un rêve, pas très défini, un peu flou. Je rêve de jouer Cyrano de Bergerac, L'Idiot de Dostoïevski... J'ai plein de réalisateurs et d'acteurs, d'actrices, avec qui j'aimerais travailler. Je rêve aussi de jouer très bien d'un instrument de musique !

Benjamin Lavernhe a récemment tourné dans "Le Discours" de Laurent Triard, dont la sortie a été reportée, dans "Les Choses humaines" d'Yvan Attal. Il sera aussi à l'affiche de "Délicieux" d'Eric Besnard, un film sur la création du tout premier restaurant, à l'époque de la Révolution française.