Cession de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne : une "fake news" relayée par l'extrême-droite

C'est une "fake news", une fausse information relayée par un député européen Debout la France. Selon lui, le traité d'Aix la Chapelle que s'apprêtent à signer Emmanuel Macron et Angela Merkel "livrerait l'Alsace et la Lorraine à une puissance étrangère", à savoir l'Allemagne.

E.Macron et A.Merkel doivent signer ce "Traité sur la coopération et l’intégration franco-allemande" le 22 janvier prochain à Aix-la-Chapelle

Les réseaux sociaux se sont immédiatement saisis de la rumeur : l'Alsace et la Lorraine vendues à l'Allemagne ? C'est la théorie défendue par Bernard Monot, député européen, ex Front national, désormais membre du parti Debout la France. Selon lui, le traité d'Aix la Chapelle que s'apprêtent à signer Emmanuel Macron et Angela Merkel, menacerait l'intégrité de ces régions limitrophes. "En quelque sorte l'Alsace repassera sous gestion allemande, affirme t-il, la langue administrative sera l'allemand". Et d'ajouter : "Monsieur Macron lui tel un Judas va livrer l'Alsace et la Lorraine a une puissance étrangère".

Rassurez-vous, c'est faux. Bernard Monot doit le savoir car il a supprimé depuis la vidéo de sa chaîne Youtube et des réseaux sociaux. Il faut dire que les internautes sont nombreux à l'avoir pris au mot et à s'être insurgés de cette soi-disant cession. Le traité d'Aix la Chapelle qui sera signé la semaine prochaine prévoit simplement un renforcement des liens entre la France et l'Allemagne. Les 28 articles du traité sont d'ailleurs consultables en ligne. Aucun ne fait référence à une quelconque cession de l'Alsace ou de la Lorraine.