Cet ancien élu sous l'étiquette FN juge que Marine Le Pen au pouvoir serait "une catastrophe économique"

Olivier Bettati est chargé par Christian Estrosi d'aménager le quartier du Port à Nice. Ancien adjoint à la mairie, il a été soutenu par le Front National aux élections régionales puis il a pris ses distances pour revenir dans le camps du maire de Nice. Il a également été vice président du groupe FN au conseil régional PACA de 2015 à 2017.

Il s'explique ce jeudi matin sur France Bleu Azur à écouter dans ce podcast : "Je ne regrette rien. J'assume. C'est une époque où je rappelle que mon parti, la droite, ne voulait plus parler ni d'immigration, ni ni d'économie de rien."

"Je vais voter Macron"

"Je vais voter Emmanuel Macron parce que je pense qu'il n'est pas le même qu'il y a cinq ans. Je suis chef d'entreprise. Je peux vous le dire, _il a sauvé l'économie de ce pays_. Quand je vois ce qui s'est passé, notamment durant les pandémies, je crois que personne n'aurait fait mieux. Alors je sais très bien ce qu'on va dire sur moi. J'étais contre le président mais j'étais pas le seul. Je rappelle quand il y en a beaucoup, y compris dans ces comités et dans ces ministres qui étaient contre. Aujourd'hui, je tire un bilan."

"Marine Le Pen ? un drame économique pour le pays"

"L'élection de Marine Le Pen serait économiquement une catastrophe. J'en ai aujourd'hui malheureusement la certitude. J'ai lu le programme économique qui est le sien aujourd'hui. Tout ce qu'elle propose peut avoir l'air sympathique mais en réalité, ça obligerait à sortir de la communauté européenne. Ce serait un drame économique pour ce pays. Jamais dans ce pays, il y a eu aussi peu de chômeurs, jamais autant de croissance. Donc à un moment, il faut avoir l'honnêteté de reconnaitre les choses."

Les premières pistes pour le port de Nice : "La construction d'un musée de la Méditerranée ? Possible. Le stationnement ? On va trouver des solutions"

"Pour cette mission port, on a rencontré physiquement 138 personnes et j'ai organisé en tout et pour tout 62 réunions, soit avec les professionnels du nautisme, parce que je rappelle que le port de Nice, c'est aussi 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. On l'oublie souvent, mais c'est la réalité.

Un musée de la Méditerranée ? ça serait génial. La navette maritime Nice-Monaco ? C'est compliqué parce que je rappelle que la mer, ce n'est pas la route. Donc, vous pouvez amener les gens mais vous n'êtes pas sûr de les ramener. Le stationnement ? Oui, nous allons trouver des solutions."