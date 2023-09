Cet été 2023 est "une très bonne saison" selon Sarthe Tourisme

L'inflation et la météo mitigée de cet été 2023 en Sarthe n'auront pas eu raison de l'envie des vacanciers de profiter de notre département ! De quoi donner le sourire aux professionnels du tourisme comme le président de Sarthe Tourisme. Jean-Jacques Foignet était l' invité de France Bleu Maine ce vendredi 1e septembre à 7h45.

France Bleu Maine : Comment s'est passée cette saison estivale ?

Jean-Jacques Foignet : C'est une bonne saison pour le tourisme en Sarthe, ça fait probablement partie des années record. On dépasse légèrement le niveau de 2022 qui était déjà une très très bonne année, mais surtout on dépasse allègrement le niveau de 2019, l'année avant la pandémie qui était à la fois notre année de référence et une année historique. Entre le 1er juillet 2023 et la mi-août, on avoisine les deux millions de nuitées donc, on se rassure, on dépassera ces deux millions à la fin de la saison. On note aussi le retour de la clientèle internationale. C'est un fait marquant pour cette année puisqu'un visiteur sur trois de cet été est un visiteur étranger.

FBM : Entre la météo et l'inflation, un tel bilan vous surprend-il ?

JJF : Non, ça ne nous surprend pas. Il y a une envie assez forte de vacances à la fois de la population française et de la population internationale. En 2023, nous n'avons plus aucune restriction sur les voyages internationaux alors que l'année dernière il y avait encore des restrictions en Asie.

FBM : Comment expliquez-vous un tel succès du tourisme en Sarthe ?

JJF : On bénéficie de plusieurs facteurs. Comme je le disais, une envie de vacances. Les Français, malgré l'inflation, sacralisent quelque part les congés estivaux. Aussi, probablement que les épisodes caniculaires de 2022 ont fait remonter une partie des personnes qui, habituellement, part plutôt dans le sud de la France, vers des vers des zones plus plus nordiques. Et le troisième troisième facteur, c'est peut être une fuite des zones denses au niveau touristique vers la nature, des espaces relativement peu fréquentés où on peut découvrir l'authenticité des territoires.

FBM : Y a-t-il un effet "centenaire des 24 heures du Mans" ?

JJF : Probablement en terme de communication. Mais les personnes qui ont assisté au centenaire ne sont pas les mêmes que celles qui sont venues pendant l'été. Clairement, l'effet du centenaire est très impactant sur le mois de juin, on aura fait un mois de juin historique. Mais sur l'été, l'effet n'est pas impactant.

FBM : Vous l'avez dit les touristes étrangers sont de retour. Près d'un tiers des nuitées est réservé par eux. Pourquoi est-ce un public intéressant ?

JJF : Le public étranger est assez intéressant parce que c'est du public qui a généralement un pouvoir d'achat assez élevé. Je pense notamment aux touristes américains, ils arrivent en cinquième position des nationalités qui viennent le plus en Sarthe. Il faut savoir qu'un Américain, quand il vient en France, il dépense 500 euros par jour. Donc quand il reste trois jours sur notre territoire, ça fait 1 500 euros. C'est ce qu'on appelle des "touristes à haute contribution".

FBM : Est ce que toute la Sarthe a bénéficié de ces touristes ou est-ce que ça s'est concentré autour du Mans ?

JJF : Oui, ça a pu bénéficier à tout le département. Evidemment, on a eu au Mans une concertation importante parce qu'on a aussi une concentration des hébergements et des offres d'accueil. Mais les gens qui viennent au Mans vont aller visiter le sud, l'est, l'ouest ou le Nord-Sarthe et inversement. Si on se place sur la vallée du Loir, ça va bénéficier à la fois la Sarthe mais aussi à la Touraine ou à l'Anjou.