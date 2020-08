C'est une tendance depuis la fin du confinement : loin des appartements où l'on est restés confinés et des plages bondés, la location de piscine chez un particulier a très largement augmenté, notamment chez le leader du marché Swimmy. Même si c'est encore timide en Béarn et Bigorre.

Cet été, on peut louer la piscine des autres en Béarn et Bigorre

Chez elle, à Siros, au Nord-Ouest de Pau, Christiane est bien installée pour aller se baigner. Une pergola, une table de jardin, un barbecue, une petite cuisine, et un grand carré de pelouse. Et surtout, une piscine, couverte, chauffée, dont l'eau est en ce moment à 28 degrés. Mais il n'y a pas qu'elle qui en profite. Christiane a mis, fin juillet, sa piscine en location sur la plateforme Swimmy.

La pergola est également comprise dans le prix. © Radio France - Thomas Coignac

Le principe : pour 18 euros, par personne et par la demie-journée, vous pouvez profiter de la piscine, pour les fêtes d'anniversaires, ou simplement pour piquer une tête. "Ce sont plutôt des familles, des couples. Ou des femmes qui n'ont pas envie de se faire draguer. Ou même un couple qui ne voulait pas mettre de maillot pour se baigner", explique Christiane, qui se rappelle de sa première location. "J'étais un peu inquiète, c'était une bande de jeunes, très gais. Et au final, quand ils sont partis, la piscine était encore plus propre que quand ils sont arrivés".

Et l'été dernier, Christiane a gagné environ 300 euros en louant sa piscine. C'est bien "pour payer les produits d'entretien de la piscine", dit Christiane, mais cela reste loin des 7 500 euros gagnés en 2019 par un propriétaire passé par Swimmy, record à battre. Il faut dire que la plateforme, créée en 2017 fonctionne bien en région parisienne et autour de la Méditerranée, mais peu en Béarn et en Bigorre. Dans les Hautes-Pyrénées, seulement trois propriétaires ont mis leur piscine en location. Ils sont un peu plus dans les Pyrénées-Atlantiques, avec 16 propriétaires recensés, contre 6 l'an dernier.

Je vous avoue que le Sud-Ouest n'est pas notre première région.

"Ce sont des petits chiffres, reconnaît François-Xavier Denoyel, le directeur des opérations. Je vous avoue que le Sud-Ouest n'est pas notre première région. On ne demande qu'à croître. On n'a pas encore un volume de propriétaires énorme. On pourrait certainement faire beaucoup plus." Une tendance à contre-courant des chiffres de Swimmy, qui ont explosé depuis la fin du confinement. Selon la plateforme, depuis le 11 mai, plus de 4000 réservations de piscines privées ont été effectuées, soit plus de 10 fois le chiffre de l'année dernière. 95 000 utilisateurs sont inscrits sur la plateforme.

On n'aime pas quand il y a énormément de monde, comme à Biarritz ou sur la côte.

Christiane, elle est satisfaite de la simplicité du site. "Avec Swimmy, on est automatiquement assurés, les règlements se font via le site, donc on n'a pas à s e mêler de ça. C'est facile et sécurisé". Et cela permet aussi de faire des rencontres, comme Leïla, venue une première fois du Val-de-Marne avec son fils de six ans, et revenue l'année suivante avec sa fille de deux ans et son mari. "_On n'aime pas quand il y a énormément de monde, comme à Biarritz ou sur la côte. Toute l'année on est en région parisienne, on est avec beaucoup de monde dans les transport_s", témoigne la mère de famille contente de "la tranquillité. Chez Christiane, on a une vue sur les Pyrénées, la piscine chauffée, on a été accueillis avec des pommes du jardin..."

Leïla et ses enfants sont venus jouer deux fois dans la piscine de Siros. - DE

Un bel accueil qui se fait cette année masqué. François-Xavier Denoyel assure que toutes les précautions ont été prises face au Covid-19. "On a lu tout ce qui était écrit sur la propagation du coronavirus dans l'eau. En gros, une piscine traitée conformément est un très bon rempart contre le coronavirus, qui a du mal à survivre, dans une eau chaude, et suffisamment traitée en chlore." Chez Christiane comme partout ailleurs, il est aussi demandé aux propriétaires de désinfecter le mobilier touché par les vacanciers.