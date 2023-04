Cette actrice américaine fait un carton à CANNESERIES. L'organisation est obligée de tout changer.

Il y en avait 400. Il n'en reste plus aucune. Tout est partie en moins de 5 minutes pour le Rendez-vous avec Sarah Michelle Gellar. Les places se sont envolées en quelques instants.

Alors face à l'engouement autour de cette séance, CANNESERIES décide d’ouvrir les portes du mythique Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et des Congrès pour qu'ils puissent écouter le rendez-vous avec cette icône des années 90.

Ce changement de lieu entraîne également un changement d’horaire. La masterclass de Sarah Michelle Gellar aura désormais lieu mercredi 19 avril à 16h - et non plus à 14h – au Palais des Festivals et des Congrès.

Ouverture de la billetterie pour cette séance, aujourd’hui, lundi 03 avril. Rendez-vous sur CANNESERIES.com pour réserver les places gratuites !

Si le public a déjà pris ses billets pour l’Espace Miramar, qu’il se rassure, les places seront valables pour le Palais des Festivals et des Congrès et il n’aura pas besoin de nouveaux billets. Il est recommandé de télécharger à nouveau le billet et d’arriver de bonne heure !

CANNESERIES, le Festival International des Séries de Cannes, a lieu du 14 au 19 avril 2023. Toutes les informations sur www.canneseries.com