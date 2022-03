"Cette ambiance, c'est formidable " : Dun-Le-Palestel vibre au rythme de l'arrivée du Paris-Nice

Le rendez-vous était très attendu : des centaines de personnes se sont massées sur les trottoirs de Dun-Le-Palestel pour assister à l'arrivée de la troisième étape du Paris-Nice, ce mercredi 8 mars. C'est le danois Mads Pedersen, de Trek-Segafredo, qui s'est imposé au sprint final. Christophe Laporte (Jumbo-Vista) a chuté à une centaine de mètres de l'arrivée, mais conserve son maillot jaune de leader à l'issue de cette journée riche en émotions pour Nadia. "On est Creusois, fiers de l'être, de voir cette course c'est génial, on est à fond !"

"On est aux premières loges"

Elle est loin d'être la seule à être aussi enthousiaste. Fred et Aurélien sont venus en vélo de Saint-Pardoux, pour assister à l'arrivée. Pas de chouchou pour la victoire chez les deux collègues, juste le plaisir de "rouler, de voir du monde, et du cyclisme".

Plusieurs enfants et adolescents sont présents dans la foule : ils ont fait l'école buissonnière ce mardi. "Nos parents nous ont fait un mot", sourient ces collégiens. "On ne va pas rater une telle occasion !" Même chance pour Baptiste, qui a hérité de la passion de son papa pour le vélo. "Je suis trop content de voir le Paris-Nice !" s'exclame-t-il, des étoiles dans les yeux. "Cette ambiance, c'est formidable", se réjouit Jeannot, un des organisateurs. "C'est la jeunesse ça !"

Les enfants de Dun-Le-Palestel ont quitté leur classe pour voir l'arrivée des coureurs. © Radio France - Ninnog Louis

En attendant els coureurs, la course se suit sur grand écran. © Radio France - Ninnog Louis

Il fallait arriver tôt pour espérer avoir une place près de la piste. Véronique, Dunoise férue de vélo, s'est installée juste derrière la ligne d'arrivée dès 13 heures, soit trois bonnes heures avant l'arrivée des coureurs. "On prend la meilleure place !" Autre stratégie pour Paulette, Sylvie et le reste de la famille : "on squatte le banc" du parc ! "On est arrivées vers midi, avec la glacière, et on attend. On est aux premières loges". C'est sans compter la foule qui grossit de minute en minute, et fait écran entre elles et la piste.

Prochaine étape dans l'Allier

Parmi ces spectateurs, ce couple fondu de vélo, et fervent supporter de Christophe Laporte. "Allez Christophe !" Les encouragements fusent au passage du Français, victime d'une chute à quelques encablures de l'arrivée.

Christophe Laporte, grand chouchou de nombreux Dunois présents cet après-midi là. Rémi et sa dizaine d'amis, eux, n'ont pas de favoris. Cette bande de retraités du Cher prend l'apéro en fin de matinée, avant de se mettre en quête d'une bonne place pour suivre la course.

Cette bande de copains est venue du Cher pour suivre la troisième étape du Paris-Nice. © Radio France - Ninnog Louis

C'est la seule étape du Paris-Nice qu'ils suivront. "La plus intéressante, car c'est la première vallonnée !" note Rémi, ancien coureur cycliste. Jeudi 9 mars, le Paris-Nice prendra la direction de l'Allier, pour une quatrième étape entre Domérat et Montluçon.