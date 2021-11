Le marché de Noël de Strasbourg a été inauguré ce vendredi 26 novembre au soir, avec notamment l'éclairage du grand sapin de 30 mètres place Kléber. Des milliers et des milliers de personnes se pressaient dans les rues

"Cette ambiance me manquait trop" : le marché de Noël de Strasbourg est désormais ouvert

C'est parti pour le marché de Noël de Strasbourg ! La 451e édition s'est ouverte ce vendredi soir vers 19h avec le lancement des illuminations, ,notamment sur le grand sapin de 30 mètres de haut place Kléber.

Les plus de 300 chalets sont désormais accessibles sur 13 places du centre ville. Avec port du masque obligatoire sur la grande île. Strasbourg attend potentiellement jusqu'à deux millions de visiteurs.

Crédits images vidéo : Ville de Strasbourg

Le grand sapin place Kléber est désormais illuminé © Radio France - Antoine Balandra

Ce vendredi un cortège festif a allumé une par une les différentes rues du centre ville, deux ans après le dernier vrai marché de Noël. Une foule très compacte, des milliers et des milliers de personnes se pressaient déjà dans le centre ville.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ca m'a terriblement manqué. C'est pour cela que l'on est venu tout de suite là, pour faire le premier vin chaud" raconte Annabelle, une Strasbourgeoise. "L'ambiance les odeurs, le vin chaud, tout cela m'a manqué. Surtout les odeurs, l'ambiance du marché de Noël" dit-elle.

L'arbre bleu des Vitrines de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Même besoin de retrouver le marché pour cette maman de Strasbourg : "Le marché de Noël m'avait manqué. Mais on avait moins de monde, c'était plus agréable. Mais cela fait plaisir de retrouver un peu de chaleur de Noël" dit-elle.

Car c'est vrai que ce vendredi soir, soir d'inauguration, la foule était impressionnante, surtout au pied du grand sapin, pour son éclairage et le mini concert du ténor Amaury Vassili. Il fallait jouer des coudes pour pouvoir se faufiler dans la foule.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Beaucoup testaient déjà le vin chaud, pas toujours dans les espaces dédiés d'ailleurs...

"C'est tellement beau. L'architecture, la lumière, le vin chaud. C'est le paradis" concluait Mickaël, un Suisse venu profiter de l'ambiance. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'Européens venus à Strasbourg pour l'ouverture du marché. Des Anglais, des Allemands, ou encore des Belges comme Tarek : "Cela fait 20 ans que l'on vient ici. C'était plus difficile cette fois avec le Covid. C'est une belle région l'Alsace, très jolie. C'est plus joli que notre coin en Belgique" souriait-il.