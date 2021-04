"Cette année, nous avons la chance de pouvoir célébrer Pâques malgré les restrictions" (Monseigneur Dufour)

Il y a un an, lors du week-end de Pâques, la France entière était sous cloche et aucune messe n'était autorisée à cause du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Cette année, nous sommes à nouveau confinés, mais les règles sanitaires sont plus allégées et les catholiques s'en réjouissent : ils ont pu aller à la messe. Mais il faut bien-sûr s'adapter aux mesures qui s'appliquent à tout le monde, notamment le couvre-feu à partir de 19h. Ainsi à Aix-en-Provenceh la veillée nocturne a été célébrée dimanche matin dès 6h30. Une particularité qui a son charme souligne Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d'Aix et Arles.

"L'assemblée avait une moyenne d'âge de 30 ans. Il faut se lever tôt pour venir à 6h30 à l'église ! Nous avons vu dans la cathédrale la lumière arriver progressivement, puisque nous avons commencé avec les bougies, nous avons allumé le feu et nous avons vu le jour se lever à travers les vitraux de la cathédrale." - Monseigneur Christophe Dufour

L'archevêque se réjouit d'avoir pu, malgré les restrictions, célébrer les fêtes de Pâques. Depuis le début de la crise sanitaire, il constate que les jeunes sont plus nombreux dans les églises. Des plus jeunes mais aussi des parents, qui, parce que leurs enfants ont suivi les cours de catéchèse en visio, se sont davantage intéressés à l'éducation religieuse.

"On a deux phénomènes : certains qui se sont tournés vers l'église pendant la crise et à l'inverse, ceux qui ont peur du virus et qui viennent beaucoup moins."