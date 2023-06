"Cette aventure nous a fait grandir" : les Messins Aleksandra et Boris de retour de leur expédition en Alaska

Pas de sommet cette fois-ci mais des souvenirs à coup sûr pour toujours. Aleksandra Kukla et Boris Lemiegre n'ont pas atteint leur objectif mais ils ont vécu une très belle expérience. Ils voulaient rejoindre le plus haut sommet de l'Alaska, le Denali, à 6190m d'altitude mais finalement ils ont pris la décision de s'arrêter à 5000m. "Une grande satisfaction d'avoir pris une bonne décision", écrit le couple messin passionné d'alpinisme.

ⓘ Publicité

Camp de base installé sur le Denali en Alaska. - Boris Lemiegre

Sur place, les conditions météo n'ont pas favorisé leur ascension. Le froid glacial à moins 35 degrés, le vent à plus de 40km/h, une douzaine de jours de mauvais temps et la météo très changeante les ont épuisé. "Pas question de prendre des risques inutiles. La vie, nos enfants, notre famille et les amis sont plus précieux", disent-ils.

Aleksandra Kukla et Boris Lemiegre lors de leur ascension du Denali. © Radio France - Boris Lemiegre

Aleksandra et Boris voulaient atteindre le sommet du Denali, car il fait parti des "sept sommets", un défi bien connu des alpinistes qui consiste à gravir les montagnes les plus élevées de chacun des sept continents. Un défi qu'ils ont choisi de relevé en autonomie, sans guide et avec une tente pour seul abri.

Aleksandra Kukla et Boris Lemiegre en Alaska - Alaksandra Kukla

Ils reviennent en Moselle enrichis de cette expérience. "Cette aventure nous a fait grandir, nous dépasser, a permis de nous ressourcer, croiser des belles personnes sur notre chemin et comprendre où se trouvent nos valeurs", disent-ils.

Paysage lors de l'ascension du Denali en Alaska. - Boris Lemiegre