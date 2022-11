"Cette cause aura eu le mérite d'entrer dans le débat public" : les anti-corrida se mobilisent à Bordeaux

Une centaine de personnes se sont mobilisées à Bordeaux ce dimanche après-midi pour dénoncer la corrida, alors qu'une proposition de loi visant à abolir cette pratique doit être examinée à l'Assemblée nationale jeudi. Des associations comme L214, One Voice, ou encore le CRAC Europe, mais aussi des membres de partis politiques et élus étaient présents place de la Comédie pour des prises de parole et un happening.

"Nous avons des pétitions qui dès ce soir seront scannées et envoyées aux députés pour qu'ils comprennent qu'une majorité de gens veulent l'abolition de la corrida, explique Thierry Vay, réfèrent départemental de l'association One Voice, organisateur de l'événement. Si je n'avais pas le sentiment que quelque chose peut se passer, je ne serai pas là aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas voté immédiatement le 24, mais au mois cette cause aura eu le mérite d'entrer dans le débat public, et ça c'est historique."

Les participants ont fait signer une pétition pour soutenir la proposition de loi visant à abolir la corrida. © Radio France - Mélanie Juvé

"La corrida n'est plus acceptable"

"Le principal c'est qu'aucune tradition, aucune culture ne justifie de transformer la souffrance et la torture à des fins récréatives. Aujourd'hui un 'spectacle' comme la corrida n'est plus acceptable", ajoute Nicolas Thierry, député écologiste de la 2e circonscription de la Gironde.

Le député girondin Nicolas Thierry a soutenu le rassemblement. © Radio France - Mélanie Juvé

"C'est une pratique d'un autre temps, argumente Emma Carvalho, référente L214 à Bordeaux. On a laissé dans notre Histoire plein de choses de côté parce qu'on s'est rendu compte que c'est barbare et que c'était plus en adéquation avec les mœurs de la société, aujourd'hui on est en 2022, on met des amendes et des peines de prisons à des gens qui maltraitent des animaux domestiques, pourquoi on ne fait pas le lien entre le taureau et le chien et le chat, ce sont tous des animaux."

"C'est le moment où on peut prendre un tournant sociétal" — Emma Carvalho, référente L214 à Bordeaux