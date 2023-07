"Cette colline a été peinte par Matisse" : Mobilisation à Collioure pour sauver des pins parasols

"Ces arbres font partie du patrimoine immatériel de Collioure, Matisse et Derain ont peint cette colline !" Françoise Berthélémy ne décolère pas. "Ces arbres, on les voit depuis la mer, depuis le Château Royal... Ils appartiennent à Collioure." Avec plusieurs dizaines d'autres riverains, elle dénonce le projet de la mairie de Collioure (Pyrénées-Orientales) de couper quatre grands pins parasols et quatre acacias pour élargir la très étroite avenue du Miradou.

ⓘ Publicité

La ville de Collioure vient en effet d'acquérir une petite partir de terrain boisée, en bordure du Fort Miradou. Cet espace appartenait jusque là au ministère des Armées. "Les arbres sont tellement rares à Collioure..., se désole Nicole. Ce sont des îlots de fraîcheur importants durant ces périodes de fortes chaleurs. Partout, on enlève le béton, on plante des arbres dans les villes... Là, ça va à l'encontre de l'Histoire. Et ce ne sont pas les quelques arbustes que la mairie compte replanter qui vont changer la donne". Les pins parasols mesurent plusieurs dizaines de mètres de haut.

Pétitions et recours en justice

Le maire de Collioure, Guy Llobet, lui assume : "Il s'agit de faciliter la circulation dans ce secteur historique de Collioure.* Aujourd'hui, sur cette voie, un camion de pompiers ou un camion-poubelle ne passent pas. Alors c'est vrai il y a quatre abatages d'arbres mais quatre, pas cinquante... et on plante dix oliviers. Ca fait quarante ans que je travaille dans le département, dîtes-moi où j'ai dénaturé quelque chose !* "

L 'APSEC (Association pour la Préservation du Site et de l’Environnement de Collioure) a déposé ce mardi une pétition de 500 signatures manuscrites recueillies à Collioure. "L'accueil en mairie a été glacial", sourit Françoise Berthélémy. Une autre pétition, celle-ci sur internet, avait déjà recueilli 17.000 signatures. Le premier recours déposé en référé en justice a été rejeté par la justice mais l'APSEC attend maintenant l'audience sur le fond du dossier.