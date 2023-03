Cette fois, le marathon de Montpellier fin mars fera bien 42,195 km !

Le marathon de Montpellier qui se déroulera le dimanche 19 mars a d'ores et déjà été mesuré de manière officielle par des juge-arbitres du comité régional d'athlétisme. La Métropole de Montpellier veut ainsi éviter les erreurs de l'an dernier, le marathon avait été mal mesuré, la course faisait 395 m de trop.

Les coureurs qui avaient porté réclamation auront d'ailleurs la possibilité de s'inscrire pour cette édition 2023 en bénéficiant d'une remise sur leur dossard.

La course partira et arrivera place de Thessalie quartier Antigone à Montpellier en passant par Castelnau-le-Lez, Lattes, Pérols, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots.

Un marathon qui se veut éco-responsable, il n'y aura pas de bouteilles d'eau en plastique sur les ravitaillements, mais des gobelets en carton recyclable remplis par les bénévoles, les coureurs pourront aussi apporter leur propre gourde et la remplir au ravitaillement avec des douchettes sur place. Cela se fait déjà sur de grandes courses en France. Les ravitaillements seront bio et locaux, une partie des équipes organisatrices se déplacera à vélo.

Au total cinq courses sont proposées, le marathon de 42,195 kilomètres, mais aussi un semi-marathon, un marathon en relai de trois à six personnes, une marche nordique de 8 km et un parcours enfants. On attend 5.200 coureurs sur l'ensemble des courses.